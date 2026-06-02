Глушенков останется в «Зените» до 2030 года с зарплатой 20 млн рублей в месяц

Также ему выплатят подписной бонус в размере 300 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Максим Глушенков продолжит играть за команду. Переговоры о продлении контракта близки к завершению. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

- Новый договор будет действовать до 2030 года. За это время футболист заработает более 1 млрд рублей, - говорит Карпов.

Зарплата Глушенкова вырастет с 15 млн до 20 млн рублей в месяц. Также ему выплатят подписной бонус в размере 300 млн рублей. В контракте пропишут и бонус за лояльность - еще 20 млн рублей.

Ожидается, что игрок подпишет соглашение уже на этой неделе. Текущий контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года, но клуб решил заранее продлить отношения с футболистом. Причина - интерес к нему со стороны клубов из Саудовской Аравии. В Петербурге не захотели рисковать и потерять одного из лидеров команды.

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