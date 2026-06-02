Под Петербургом высадили экспериментальный лес

Каждый из участников посадки внес свой вклад в сохранение природы и улучшение экологии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Про посадки леса говорят часто: там высажены тысячи деревьев, здесь волонтеры заложили новый парк, а тут жители сами решили проявить инициативу. А вот о том, что происходит с этими саженцами через год, пять, десять лет, почти не слышно. Кто за ними ухаживал, выжили они или заросли травой? Поэтому, когда мы узнали, что в Кастенском лесничестве закладывают экспериментальный лесной участок, а со временем собираются проводит климатический эксперимент, решили: туда нужно ехать. Рассказываем, что из этого вышло.

ПОСАДКА С УМОМ

Утро субботы, моросящий дождь, серое небо - самое время отсыпаться после рабочей недели. Но у нас другие планы: загрузились в автобус и поехали в сторону исторической локации - Лисинского учебно-опытного лесхоза. Именно там на заброшенных сельхозземлях стартовал масштабный проект по лесовосстановлению, который запустила компания «Петрович» совместно с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом имени Кирова.

На месте нас встретили специалисты, выдали саженцы, показали и рассказали, как все правильно делать. Поле заранее подготовили экскаватором - сделали микроповышения, чтобы корни не мокли. Оставалось только садить. И садили не один день. В течение нескольких дней больше ста сотрудников компании и вуза высадили 10 тысяч сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород на пяти гектарах. В тот субботний заезд работа тоже кипела.

Чтобы саженец прижился, его нужно правильно посадить. Специалисты рассказали, как это сделать. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Главное - корни не должны оставаться в пустоте, поэтому делаем углубление, садим саженец, уплотняем землю снизу, а потом сверху. Уплотняем качественно! Если просто потоптать ногой - саженец погибнет, - объясняет заместитель директора по лесопользованию Артем Панарин.

Сажали быстро, сноровисто. Дождь не мешал, наоборот, земля мягкая, работа спорилась, так что через пару часов все согрелись

Но где же эксперимент? Просто посадить по правилам - это еще не наука.

- Это не просто посадка, Мы закладываем участок с разной густотой: 1000, 2000 и 3000 деревьев на гектар. Будем наблюдать за динамикой насаждений при разной густоте, чтобы понять, какая плотность посадки оптимальна для получения качественной древесины. Полученные данные лягут в основу разработки технологических решений для эффективного лесовосстановления на бывших сельхозземлях, - говорит проректор по научной и международной деятельности СПбГЛТУ Александр Добровольский. - И это не разовая акция. После посадки последуют агротехнические уходы, окашивание, рубки, будет делаться все, чтобы лес вырос, а не заглох.

Вы когда-нибудь задумывались, что за саженцами в лесу тоже нужно ухаживать? Сомневаемся. А ведь посадить деревья - полдела. Если оставить их без внимания, через год заглушит трава и кустарник. Сосна не пробивается сама, ей нужно помогать. Первые пять лет окашивать сорняки, потом прореживать, чтобы деревья не мешали друг другу.

Без этого вырастет не лес, а кривые заросли с кустарником, от которого практической пользы мало. Для строительства такой лес не подходит, в экологическом плане он тоже не особо эффективен - больше всего кислорода вырабатывают хвойные деревья. Да и грибы-ягоды в заросшем кустами и травой лесу не пособираешь.

- Мы стремимся не просто участвовать в озеленении, а заниматься подлинным восстановлением лесов - вместе с профессиональными партнёрами. Сотрудничество с лесотехническим университетом позволяет подходить к посадке леса системно, ответственно и с опорой на научную базу. Это особенно важно для сохранения биоразнообразия, устойчивости экосистем и смягчения климатических изменений- поделилась руководитель отдела охраны окружающей среды «CТД «Петрович» Елена Казьмина.

Восстановление леса — командная работа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Экспериментальный участок станет базой для студентов лесотехнического университета, они будут здесь проходить практику, учиться на реальных посадках. А дальше - больше. Этот участок станет частью климатического проекта. Университет подал заявку в Минобрнауки на создание карбонового полигона на этой территории - экосистемы, где замеряют, сколько углерода поглощает лес. На Северо-Западе таких полигонов пока нет.

- Как это работает? Лес - лучшая ловушка для углекислого газа. Дерево растёт, вытягивает углерод из воздуха и превращает в древесину. Один кубометр сосны — это примерно 400 килограммов связанного углерода. Учёные будут замерять, сколько поглощает этот лес, и пересчитывать в углеродные единицы, - объясняет Александр Добровольский.

Кстати, если проект одобрят, компания, которая инвестировала посадку, сможет документально подтвердить: её экологический след реально снизился.

Потребуется немало лет, чтобы крохотный саженец стал крепким деревом. Первые годы — самые важные. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ДЛЯ ДУШИ

Но пока до вышек и углеродных единиц далеко. Люди на этом поле думали не о науке, они просто сажали деревья. До большого леса ещё 80 лет и те, кто втыкал в мокрую землю крошечные саженцы, увидят результат в лучшем случае на склоне лет. А скорее это будут их дети или внуки. Но людей это не останавливает.

Они сажают деревья просто потому, что хотят сохранить природу, помочь, сделать что-то реальное, а не отписаться в отчёте. И мы заметили одну важную вещь: люди хотят видеть результат. Им мало поставить галочку, им важно знать, что их труд не пропадёт.

- Я без раздумий записалась на эту посадку. Чтобы мир менялся, надо начинать с себя, а не сидеть без дела. Поэтому я всегда готова участвовать в таких проектах и очень рада, что такая возможность есть, как говорится, не отходя от рабочего места. Благодаря природе есть мы, поэтому нам нужно ей помогать, - говорит Елизавета Бычкова.

- Само по себе приятно делать что-то на будущее, - добавляет её коллега Светлана. - Если я когда-нибудь буду проезжать мимо, вспомню, что я здесь была, я садила эти деревья. Да в любом случае заглянем сюда через несколько лет, ведь это такой повод для гордости!

Вот так и рождается настоящий лес: с помощью науки, терпения, ухода и понимания: дерево - это не проект на один день.