Усадьба «Сосновка» на Октябрьской набережной станет музеем

Усадьба Александра Чернова «Сосновка» на Октябрьской набережной перешел из федеральной собственности в собственность Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
- Город проведет комплексную реставрацию ансамбля: жилого дома, гидротехнической системы и парка. Оператором объекта станет музей «Невская застава», - уточняется в сообщении.
Усадебный комплекс на берегу Невы - яркий пример русской эклектики конца XIX века. Особняк построили в начале 1890-х годов для полковника, а позже генерала Чернова. Автор проекта - архитектор Александр фон Гоген, создатель Суворовского музея и особняка Матильды Кшесинской. Вместе с ним работал архитектор Алексей Кузнецов. Также ценность представляет ландшафтный парк с пейзажной посадкой деревьев и системой прудов, созданной еще в начале XIX века.
Долгое время усадьба находилась в аварийном состоянии. Теперь здесь появится современный культурно-просветительский комплекс. Он объединит музейные экспозиции и общественные пространства для горожан.
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