Отделение СФР по Петербургу и Ленобласти предоставило незрячим жителям региона 50 собак-поводырей

У людей с инвалидностью по зрению появилась новая мера социальной поддержки. Фото: Соцфонд

В клиентской службе Выборгского района отделения Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прошла важная встреча с представителями сообщества «Невский проводник», посвященная теме «Роль собак-проводников в жизни людей с ограничениями по зрению».

Сотрудники фонда, ответственные за обеспечение техническими средствами реабилитации, вместе с представителями молодежного совета погрузились в мир этих уникальных животных, которые становятся настоящими глазами и надежными спутниками для своих незрячих хозяев.

Напомним, что право на обеспечение такими техническими средствами реабилитации, как собаки-проводники, есть у людей с инвалидностью I группы по зрению, в чьей индивидуальной программе реабилитации и абилитации прописана необходимость данной помощи.

- Содержание собаки-проводника – это не только забота и внимание, но и существенные расходы, связанные с правильным питанием и регулярными ветеринарными осмотрами, - отметил управляющий отделением Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский. - Понимая это, Социальный фонд назначает владельцам собак-поводырей специальную выплату. В текущем году ее размер составляет 39 951,15 рубля в год. За ежегодной денежной компенсацией уже обратилось 13 человек.

Кроме того, с 2026 года у людей с инвалидностью по зрению появилась новая мера социальной поддержки – электронный сертификат на покупку корма для собак-проводников. Сумма сертификата составляет 83 900 рублей.

На сегодняшний день Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предоставило жителям региона с инвалидностью по зрению 50 собак-поводырей.