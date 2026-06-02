Выжила, притворившись мертвой: Директора ювелирного бренда из Петербурга заманил в квартиру бывший муж-египтянин и семь раз ударил ножом

Создательницу ювелирного бренда из Петербурга чуть не убил бывший муж. Фото: предоставлено "КП"

- Помогите найти человека, который спас мне жизнь. 27 мая в 15:40 на меня совершил нападение бывший муж. Семь раз ударил меня ножом, мне удалось спастись. Это было на улице Оптиков 49, к 1. Мальчик, которому на вид было лет 16, вызвал службы спасения, - такое сообщение на днях появилось в соцсетях создательницы петербургского бренда YUVELIRKA Виктории (имя изменено. – Прим.ред.).

Под этой публикацией было и видео. На записи едва живая женщина шепчет близким, в какой больнице она находится и уточняет, что обязательно поправится. Виктория рассказала «КП-Петербург» подробности происшествия.

- Я была замужем за египтянином. В течение последнего года происходили разные ситуации: от эмоциональных качелей до абьюза и измен. Я устала это терпеть, развелась через международный суд…

Предпринимательница решилась рассказать о ЧП, чтобы найти своего спасителя. Фото: скриншот threads.com (принадлежит Meta* - экстремистская организация)

Обстоятельства нападения Виктория помнит отчетливо. Днем 27 мая бывший муж обманом заманил ее в квартиру: сказал, что уехал из страны, и она может вернуться в их жилье. Но там он поджидал ее, накинулся и попытался задушить. Женщина активно сопротивлялась, тогда иностранец схватился за нож.

- Он целился в глаз, хотел мне его выколоть. Я закрывалась от ударов. Повреждена рука, особенно мизинец и безымянный палец. Дальше он ударил в печень, задел седалищный нерв. Я притворилась, что потеряла сознание и мертва, чтобы он остановился. Видимо, это его напугало, и он выбежал из квартиры и закрыл дверь на ключ. Я «очнулась» вся в крови и смогла доползти до входной двери, на всякий случай закрыла ее на щеколду, а потом перевязала ногу проводом. Подползла к окну и начала звать на помощь. Бывший муж вернулся и пытался выломать дверь, но мне удалось докричаться до мальчика, который в итоге вызвал мне скорую и МЧС. Они оперативно приехали и оказали помощь.

Медики оперативно прибыли на место и не дали женщине потерять много крови. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Викторию срочно госпитализировали в клинику МЧС, а египтянина задержали поздним вечером того же дня. То ли по глупости, то ли из-за паники он проходил прямо мимо 25-го отделения полиции на Беговой улице. Его опознали и повязали.

За неделю Виктории провели три операции, и это еще не конец. Врачи говорят, что ее состояние стабильно, но из-за повреждения седалищного нерва она пока не может двигать правой ногой, а также двумя пальцами на левой руке.

- Восстановление может занять до двух лет, - говорит предпринимательница. – Но главное, что я жива. Я бы очень хотела найти того парня, кто вызвал помощь и тем самым спас мне жизнь. Пожалуйста, отзовись, если ты это читаешь! Три человека прошли мимо, не обращая внимания на мои крики, и только он отозвался.

По данным источника «КП-Петербург», расследование уголовного дела находится на контроле полиции. Предварительно, иностранцу вменили покушение на убийство. Сама Виктория надеется, что после отбытия наказания бывшего депортируют и запретят ему въезд в Россию.

- Я выросла в семье медиков, у меня самой высшее образование. И я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации – поножовщине, - добавляет предпринимательница. – Девушки, как только вам что-то не нравится в отношениях – уходите. Спасайте себя, ваша жизнь дороже всего остального.

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