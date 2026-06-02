Взяла 200 тысяч, а отдаст 17 млн: Сотруднице ЖКС Петербурга выписали штраф в 80-кратном размере от суммы взяток

Полученные взятки также конфисковали. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд огласил приговор двум работницам ООО «Жилкомсервис №3 Московского района», обвиняемых во взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Одна из фигуранток была заведующей складом и три года брала деньги от представителя двух фирм. Взамен она обещала приоритетно направлять им заявки на поставки, закрывать глаза на нарушения сроков и без проблем подписывать документы о приемке товара. Общая сумма взяток превысила 208 тысяч рублей.

Вторая подсудимая работала начальницей отдела контроля за санитарным содержанием. Вместе с сообщницей она придумала, как похитить щебень по подложным документам. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

- Суд назначил наказание. Заведующая складом должна заплатить штраф 16,7 млн рублей. Также ей запретили заниматься складской деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, с нее конфисковали в доход государства все полученные взятки - более 208 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Вторая фигурантка получила штраф 100 тысяч рублей и запрет на работу, связанную с санитарным содержанием и благоустройством домов, на два года.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max