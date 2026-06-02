«Индустрия. Северо-Запад»: Предприниматели и власть - о развитии, кадрах и том, что нас ждет в 2026-м

Промышленный сектор Северной столицы не сбавляет обороты. Фото: "КП" Архив.

Несмотря на геополитическую ситуацию, высокую ключевую ставку и необходимость перестраивать логистику, промышленный сектор Санкт-Петербурга активно развивается. Об этом говорили участники дискуссионного клуба, прошедшего в рамках премии «Комсомольской правды» «Индустрия Северо-Запад». Собрали самое главное о том, как город справляется с новыми условиями, какие отрасли тянут экономику вперед и как сегодня живет малый и средний бизнес.

РОСТ И НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Промышленность Петербурга в 2026-м продолжает расти, хотя приходится постоянно маневрировать: менять логистические цепочки, поставщиков и рынки сбыта.

- По итогам года мы прогнозируем уверенный консервативный рост на 105-107 процентов, который мы заложили в стратегии промышленной политики. Это синхронизируется со Стратегией-2035, - отметил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Основной вклад в экономику вносят крупные предприятия атомного, кораблестроительного сектора и энергомашиностроения. Важный показатель - инвестиции. В прошлом году на Петербургском экономическом форуме объем подписанных промышленных инвестиций вырос в пять с половиной раз и достиг 540 миллиардов рублей.

Глава Комитета по промышленной политике Смольного Александр Ситов прогнозирует рост в сфере. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мы уже видим начало реализации практически всех проектов, поэтому уверенность в том, что это даст дополнительный толчок нашей экономике, остается. В этом году таких рекордов, скорее всего, не повторится, но уровень подписаний все равно будет значительно выше докризисного, - уверен Александр Ситов.

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, Санкт-Петербург сохранил меры поддержки промышленности на прежнем уровне. К примеру, Фонд развития промышленности города - самый крупный в России, по микрокредитованию он занимает первое место, а по гарантийным обязательствам - второе. В прошлом году удалось привлечь около 100 миллиардов рублей федеральных средств, из которых примерно 10 миллиардов - это гранты, то есть прямая поддержка предпринимателей без необходимости возврата. И, кстати, по грантовым программам для высокотехнологичных предприятий мы опережаем даже такой крупный регион, как Москва.

Петербург продолжает удерживать лидерство по многим направлениям, среди приоритетных отраслей - беспилотная авиация, IT, фармацевтика и радиоэлектроника. В городе на Неве производится треть беспилотников в стране и создается почти 20 процентов всего рынка программного обеспечения.

- Особая экономическая зона Петербурга в этом году ждет открытия одиннадцати новых предприятий - такого показателя не было никогда. 80 процентов всех успехов по особой экономической зоне произошли именно за последние пять - семь лет, - добавил Александр Ситов.

А еще Петербург - первый в России по количеству инженерных классов, сотрудничающих с промышленными предприятиями, и по переориентации образовательных программ на инженерные специальности.

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Несмотря на впечатляющие цифры и рекорды, сектор сталкивается с многочисленными системными проблемами. Прежде всего это гонка зарплат, которая разгоняет инфляцию. Руководители предприятий вынуждены переманивать редких специалистов, особенно если на кону выполнение госзаказа. Вторая проблема - конкуренция с китайскими товарами.

- В некоторых сегментах, например в уборочной технике, китайские аналоги в разы дешевле российских. Правительство Китая в ряде случаев субсидирует выход на внешние рынки, что создает эффект выжженной земли: наши предприятия попадают в экономическую яму, из которой сложно выбраться, - говорит председатель Санкт-Петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Третий, самый острый вызов - колоссальные объемы просроченной задолженности со стороны заказчиков.

- И госзаказчики, и частники позволяют себе не платить месяцами, а иногда и годами. Предлагают модель: либо деньги сейчас, но с дисконтом до 50 процентов, либо судись два года. А до суда можно и не дожить, - добавил Дмитрий Панов.

Озвучили и другие проблемы: дорогое подключение к энергетике, медленные темпы роботизации, производство товаров без конкретного заказчика. Все это можно решить, но только общими усилиями бизнеса и власти.

ВЗГЛЯД БИЗНЕСА

Предприниматели называют 2026-й кризисным, но если сейчас опустить руки, шансов выжить не будет совсем, поэтому важно сосредотачиваться не только на цифрах, но и на людях и смыслах.

- Я считаю, моя миссия заключается в том, чтобы рассказывать, что работать в промышленности - это круто, это гордо. В Советском Союзе была хорошая передача - «Рабочий полдень», и нам нужно возродить такую практику: приглашать школьников на предприятия и показывать редкие профессии. Детям нужно объяснять простую истину: редкая профессия - это высокая зарплата и стабильность, - говорит генеральный директор компании «Изотерм» Виктория Нестерова.

Прозвучали предложения изменить систему образования: развивать дуальное образование - это когда студент с первого курса погружен в реальное производство. Об этом много говорят, но пора действовать.

- В разрыве между вузом и первым опытом в профессии люди теряют годы. Нужно, чтобы предприятие говорило «мне нужны такие специалисты с такими навыками», и вуз менял профильную программу, - считает сооснователь инжиниринговой компании «Группа МИНАКО» Дмитрий Маслов.

Что касается Китая, то нам нужно использовать все возможности от сотрудничества. Например, развивать совместные предприятия: китайское оборудование не подходит для нашей крупной энергетики, но в кооперации можно получить доступ к технологиям. Еще надо активнее развивать венчурные инвестиции и переносить технологии оборонно-промышленного комплекса в мирную жизнь, как это делается в Поднебесной.

КОНКРЕТНО

Премия в сфере промышленности с человеческим лицом

Премия «Индустрия Северо-Запад», которую проводит «Комсомольская правда», поможет найти пути решения из сложных ситуаций в сфере промышленности: для этого мы будем собирать экспертов, общаться, озвучивать важные запросы бизнеса к власти. Уже в ходе этой дискуссии определилось несколько важных тем для будущих встреч.

- Наша задача - прежде всего рассказать о предприятиях, о людях, которые создают эти предприятия, которые создают инновации в промышленности, в целом популяризировать нашу промышленность не только в рамках Санкт-Петербурга. Так как мы федеральное издание, мы хотим рассказать о нашей премии и наших предприятиях на всю страну и привлечь к нам еще больше кадров. Я думаю, мы продуктивно поработаем этот год, и о Санкт-Петербурге узнают не только как о культурной, но и как о промышленной столице нашей страны, - подытожила генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда» Ирина Жеглова.

Подробнее о премии https://regions.kp.ru/spb/industriya-severo-zapad/