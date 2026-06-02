По 100 тысяч рублей будут платить беременным студенткам Ленобласти за прописку

Если ребенок родится мертвым, выплаченные деньги обратно не потребуют. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ленинградской области планируют распространить единовременную выплату в 100 тысяч рублей на студенток, которые имеют регистрацию по месту пребывания. Но есть важное ограничение: рожать и получать свидетельство о рождении ребенка придется именно в 47-м регионе.

- Нововведение будет мотивировать граждан регистрировать детей в уполномоченных органах Ленинградской области. В свою очередь, это должно привести к увеличению числа рождений, официально зафиксированных в регионе, - говорится в пояснительной записке.

Если ребенок родится мертвым, выплаченные деньги обратно не потребуют.

Мера связана с рейтингом рождаемости – Ленобласть занимает лишь 82-е место в России. Однако власти настаивают – цифры не отражают реальной картины. Рождаемость считают по месту регистрации ребенка в ЗАГСе, а не по месту жительства семьи.

Так, в регионе ежегодно регистрируют всего 12-12,5 тысячи новорожденных, хотя за выплатами обращаются уже 15,5-16,5 тысячи семей. Еще больше детей записываются в детские сады - до 17-18 тысяч, а в первый класс каждый год идут 21-23 тысячи ребенка.

Дело в том, что часть женщин рожает в Петербурге - по медицинским показаниям или личному выбору. Жительницы небольших поселков, где нет роддомов, тоже едут в соседний регион. Некоторые специально регистрируют рождение ребенка в Северной столице из-за некого статуса и престижа.

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