Космонавт, нейробиолог и посланник Трампа: Какие дискуссии подарит нам ПМЭФ-2026

"КП" рассказывает, чего ждать от ПМЭФ-26. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

130 стран подтвердили свое участие в главном экономическом событии России. «Комсомолка» узнала, кто выступит на самых интересных сессиях и о чем будут говорить политики и бизнесмены.

Все ждут речи Путина

Форум хоть и экономический, но без политики не обходится. На ПМЭФ-2026 запланировано несколько дискуссий, где будут говорить не столько про деньги, сколько про отношения между странами. Например, сессию «Россия - Молдавия» посетит бывший президент республики Игорь Додон. Не меньше внимания будет приковано и к дискуссии «Россия - США: диалог культур». С российской стороны о культурной дипломатии будут говорить директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, а с американской - председатель комиссии по изящным искусствам США Родник Кук, являющийся посланником Дональда Трампа, актер Стивен Сигал, который имеет как американское, так и российское гражданство. Еще одна сессия будет посвящена исключительно бизнес-диалогу между Россией и США, на ней выступит несколько представителей американских бизнес-структур.

Одной из центральных станет сессия под названием «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». В ней будут участвовать чиновники, ответственные за экономику страны: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Еще одно ключевое событие форума - презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Это своеобразная олимпиада для губернаторов. Петербург традиционно занимает высокие места в рейтинге, посмотрим, какое место Северной столице присудят в этом году.

Однако главное событие - это пленарная сессия, на которой традиционно выступают главные гости форума и Владимир Путин. На время этого события жизнь в «Экспофоруме» замирает, на всех экранах включают трансляцию выступления президента. Главная тема ПМЭФ в этом году «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». Скорее всего, об этом и будет говорить президент России.

Кстати, в 2026-м сразу три страны обустроят свои павильоны: Кыргызстан, Узбекистан и Саудовская Аравия.

Собчак проинтервьюирует Черниговскую

Форум - событие масштабное, поэтому на нем будут говорить не только о деньгах и политике, но и о нематериальных ценностях. Например, космонавт Сергей Крикалев расскажет о научной и культурной дипломатии. Нарасхват будет и нейропсихолог Татьяна Черниговская, которая заявлена сразу в трех сессиях. Так, ученого ждут на дискуссии о современных технологиях. Еще одна сессия будет посвящена искусственному интеллекту, кстати, модерировать ее будет Ксения Собчак, и третье мероприятие посвящено потребительскому поведению. Интересной обещает быть и дискуссия о кибермошенничестве, в которой примут участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, специалист по кибербезопасности Евгений Касперский и представители МВД.

Не пропустят журналисты и сессию «Большая семья - большие охваты», в которой будет участвовать французская журналистка Кэндис Оуэнс, известная расследованиями о супруге президента Франции Эммануэля Макрона. Кстати, западных спикеров в этом году немало. Еще один хедлайнер форума - Скотт Риттер, военный эксперт и публицист, который вместе с коллегами обсудит тему «мирового беспорядка».

Еще одно громкое имя на ПМЭФ-2026 - режиссер Эмир Кустурица, который будет рассуждать о культурном коде и идентичности. Кстати, он уже несколько лет анонсирует съемки своего фильма по Достоевскому в декорациях имперского Петербурга. На сессии с похожей темой о душе России выступит известный блогер Максим Лутчак - вы точно видели его скетчи о молодых людях, которые не хотят работать. Редкий форум обходится без самого медийного дизайнера России - Артемий Лебедев примет участие в разговоре о девелоперских проектах курортов.

Наши люди на ПМЭФ

Петербург займет достойное место - у города будет собственный павильон. Уже анонсировали, что на нем покажут макет будущего отеля, в который хотят превратить «Кресты». «КП-Петербург» изучила планы городских чиновников относительно сессий. Так, губернатор Александр Беглов заявлен в дискуссии, посвященной инвестициям в кино. На ней он выступит вместе с главой Первого канала Константином Эрнстом. Вице-губернатор Борис Пиотровский расскажет о петербургском опыте событийного туризма, Николай Линченко поговорит о развитии городов. Глава 47-го региона Александр Дрозденко заявлен сразу в двух сессиях - одна посвящена протекционизму, вторая - роботизации.

Еще одно знакомое петербуржцам имя - Алексей Герман - младший, который заявлен спикером в сессии, посвященной новым технологиям в кино. Занятно, что вместе с ним по этой же теме выступит и режиссер Сарик Андреасян.

В дискуссии «Религия и экономика: общность целеполагания, потенциал взаимодействия» свое слово скажет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Еще одно важно петербургское событие - открытие нового офиса Российско-Германской внешнеторговой палаты в Северной столице.

Кстати

От икон до виртуальной реальности

ПМЭФ - это не только разговоры. Организаторы и участники форума любят удивлять. В этом году для гостей приготовили несколько сюрпризов. Например, представят интерактивную карту регионов России, оформление которой создал художник Никас Сафронов. Рядом с картой будет находиться «Русский телепорт» - кабинка, где можно закрыться от шума форума и погрузиться в атмосферу разных регионов России.

В павильоне «Душа России» представят антикварные предметы эрмитажного уровня: две иконы «Спас Нерукотворный» и «Богоматерь Казанская», а также монументальный ковш фирмы Карла Фаберже в неорусском стиле.

А в это время

Форум на колесах

ПМЭФ - это дорогие машины. В этом году Aurus представит новую премиальную модель Senat, покажет новики и китайский элитный бренд Hongqi, но больше всего внимание обычно получает народный «АвтоВАЗ». В этом году он привезет в Петербург раритет - ВАЗ-2101, выпущенный в 1970 году, и почти готовую к запуску новинку LADA Azimut - производство кроссовера должно начаться в третьем квартале 2026 года. Кстати, на полях форума глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, в прошлом вице-губернатор Петербурга, проведет тест-драйв Azimut для министра финансов России Антона Силуанова.

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