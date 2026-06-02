На ПМЭФ проверят, как колыбельная для топ-менеджеров влияет на доходы

Фото: редакции Энергия+

Научно-популярный онлайн-журнал «Энергия+» запустил специальный аудиопроект под названием «Колыбельная для топ-менеджеров», приуроченный к началу мероприятия. Главный вопрос, на который ищут ответ учёные — способна ли грамотно подобранная фоновая музыка повысить продуктивность предпринимателей и помочь им в интеллектуальном труде.

За сутки до старта ПМЭФ, в ночь на 2 июня, организаторы включили круглосуточный эфир в стиле лоу-фай. Особенность этой трансляции заключается в том, что привычные расслабляющие ритмы дополнены уникальными аудиовставками — фрагментами древних сказаний северных народов - хантов и манси. Эти записи стали доступны широкой публике благодаря аудиобиблиотеке народных сказок и арт-проекту «Родной Север» компании «Газпром нефть». Каждый час музыкальной подборки содержит отрывки разных волшебных северных историй, например «Росомаха и Лисица», «Как Олененок друга нашел» или «Самый быстроногий». Тексты произведений читает известный телеведущий Николай Дроздов.

Использование лоу-фая как инструмента для фокусировки внимания уже стало глобальным трендом, выйдя далеко за рамки обычных плейлистов «для работы и учебы». К примеру, этот метод применяла пресс-служба Дональда Трампа во время политических трансляций, а крупные модные бренды включают похожие подборки, чтобы настроить покупателей на позитивный лад. Теперь эту практику адаптировали для гостей экономического форума. С точки зрения физиологии спокойный ритм действительно перенастраивает мозг. Такая музыка расслабляет вегетативную нервную систему, замедляет дыхание и нормализует кровообращение. Как следствие, падает уровень гормона стресса — кортизола и растет синтез дофамина — гормона радости, что позволяет быстрее восстанавливаться и принимать взвешенные решения.

Психотерапевт, кандидат медицинских наук Станислав Полторак подтверждает эффективность метода: «То, что музыка способна оказывать благотворное влияние на человека, — это доказанный медицинский факт, подтвержденный исследованиями. Подобранные определенным образом мелодии включают в мозгу человека, скажем так, механизм охранительного торможения, то есть "успокаивают" возбужденные мозговые центры и притормаживают работу адреналиновых рецепторов, отвечающих в том числе за реакцию на стресс. Поэтому в контексте таких мероприятий, как Петербургский международный экономический форум, где участники постоянно заняты напряженной интеллектуальной (и не только интеллектуальной) работой, подобные практики действительно могут быть полезны».

Редактор издания «Энергия+» Станислав Бутенко пояснил замысел эксперимента: «Весь Петербург на форуме живет в режиме 24/7, и мы предложили свою версию мягкой "подушки безопасности" для нервной системы топ-менеджеров. Наш эксперимент должен дать ответ: поможет ли такой микс переключить мозг, выспаться и пережить форум с максимальной пользой для дела».

Для справки: лоу-фай (от англ. Lo-Fi, low fidelity) — это не просто музыка, а целое направление и визуальная эстетика, где с помощью специальных звуковых приемов создается атмосфера уюта и легкой ностальгии. Отличительные черты стиля — неторопливые хип-хоп-ритмы, мягкие джазовые аккорды, а также характерные фоновые шумы: потрескивание винила, шипение кассеты, звуки дождя, прибоя или короткие голосовые вставки. Именно благодаря приглушенному, обволакивающему звучанию лоу-фай завоевал популярность как универсальный саундтрек, помогающий сконцентрироваться во время учебы или продуктивной работы.