«Спасибо тебе за все»: Татьяна Буланова обратилась к молодому мужу в годовщину свадьбы

Буланова и Руднев сыграли свадьбу 2 июня 2023 года.

У Татьяны Булановой годовщина свадьбы. Три года назад певица в третий раз вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, который младше нее на 19 лет. В своих соцсетях звезда поздравила супруга с «кожаной» свадьбой и публично призналась в любви.

- Не верится, что мы уже три года вместе как муж и жена! Это просто невероятно, настоящее чудо, которое подарила нам судьба. Спасибо тебе, мой дорогой муж, за все. Я так счастлива, что ты у меня есть. С нашим днем, - написала Буланова.

Напомним, три года назад, 2 июня, Буланова и Руднев сыграли пышную свадьбу в ресторане в центре Петербурга. К слову, это заведение жених и подарил знаменитой невесте. Правда, ресторан закрылся спустя два года после управление им Булановой.

Не смотря на разговоры из-за разницы в возрасте, певица признается, что их союз с годами только крепчает. Буланова уверяет публику, что супруг хорошо зарабатывает и ведет успешный бизнес.

Отметим, для Булановой это третий брак. Первый муж – музыкант Николай Тагрин, от которого у певицы старший сын Александр. Второй – футболист Владислав Радимов. В этом союзе у Татьяны родился сын Никита.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max