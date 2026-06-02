Первые рендеры Академии парусного спорта, которая появится в кластере «Санкт‑Петербург Марина». Фото: Смольный

Сегодня в Северной столице стартовал Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ). Традиционно на его полях заключаются крупные контракты и презентуются новые масштабные проекты. Вспомним ключевые проекты последних лет. Как они реализуются сегодня?

От Питера до Москвы

Каким будет терминал ВСМ в Петербурге

Одно из важнейших направлений на форуме - развитие транспортной инфраструктуры. И в этой части самым масштабным является федеральный мегапроект первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Его презентовали на ПМЭФ-2024. Хотя в разных версиях проект существовал с 1991 года, поскольку давно назревала необходимость объединения двух крупнейших экономических центров страны в единую городскую систему, но до его реализации дошли только сейчас.

ВСМ будет построена как отдельный железнодорожный путь между Москвой и Петербургом. Первая линия должна пройти через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ее протяженность составит 679 километров. Время в пути будет всего 2 часа 15 минут, а в часы пик поезда будут отправляться каждые 10-15 минут.

Строительство находится на начальном этапе. В течение года должны перейти к полномасштабным работам. На данный момент выполнены работы по расчистке трассы, подготовке земляного полотна на ряде участков в Московской и Ленинградской областях, а также разворачиваются базы для производства специализированных строительных материалов.

На финальной стадии проектирования строительство масштабного терминала ВСМ у Московского вокзала, а также сопутствующего автомобильного тоннеля. Также утверждены проекты планировки территории, необходимые для строительства терминала ВСМ, который будет вблизи Московского вокзала, в одном здании с вестибюлем новой станции метро «Лиговский проспект - 2». Архитектурно-градостроительный облик уже одобрен Комитетом по градостроительству.

Реализация ВСМ в ежовых рукавицах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Терминал и участок для ВСМ в Петербурге начнут строить в 2026-м. Запуск движения по ВСМ ожидается к 2028 году.

КАД-2 и новый мост через Неву

Второй масштабный транспортный проект - КАД-2 и входящий в ее состав новый мост через Неву (в районе города Отрадного в Ленобласти). Концепцию представили на ПМЭФ-2024, в 2025-м приступили к реализации.

Вторая кольцевая автодорога нужна, чтобы убрать транзитный транспорт, в частности фуры с перегруженной А-118 (нынешней КАД), и разгрузить пригородные Мурино, Кудрово и Всеволожск. Новый мост также даст выдохнуть другим перегруженным переправам через Неву.

КАД-2 уведет большегрузы из Петербурга. Фото: Алексей УСТИНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общей сложностью КАД-2 растянется почти на 350 километров. Первый этап включает участок скоростной четырехполосной трассы протяженностью около 85-90 километров (от поселка Кузьмолово до трассы М-11 «Нева»). Примечательно, что в проекте намечено строительство семи переходов для диких животных - экодуков. Это актуально для Ленобласти, где животные часто выбегают на дорогу.

Строительство первого участка КАД-2 и нового моста планируется завершить в 2031 году. До конца 2026-го закончат проектирование и госэкспертизу этого этапа.

Центр парусного спорта России

Концепцию всесезонного морского курорта и туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» на побережье Финского залива (в районе Горской) представили на ПМЭФ-2022. Да, потребовалось время, но мегапроект не заглох.

Проект кластера «Санкт‑Петербург Марина» не заглох.

В конце мая 2026 года город утвердил первый объект кластера - два здания Академии парусного спорта, в которых будет два учебно-тренировочных корпуса.

- «Санкт Петербург Марина» сделает Петербург центром парусного спорта в России, создаст новые возможности для активного отдыха и станет центром притяжения на северо-западе города, - отмечает Александр Беглов.

По словам губернатора, сейчас полным ходом идет проектирование транспортной и инженерной инфраструктуры, утверждается соответствующая градостроительная документация.

Петербургский аналог «Сколково»

Кстати, о науке. Ключевое соглашение, давшее начало инновационному научно-технологическому центру (ИНТЦ) «Невская дельта», подписали на ПМЭФ-2025. Масштабный проект даст городу и СПбГУ новую технологическую долину в Пушкинском районе. По задумке Смольного, эта площадка станет залогом обеспечения технологического суверенитета страны, достижения технологического лидерства России. Первых резидентов в технодолину планируют набрать уже в рамках ПМЭФ в этом году.

Но есть нюанс

Правда, пока не все представленные на полях форума проекты дошли до реализации. Например, долгожданная реконструкция оранжерей Таврического сада, анонсированная еще на ПМЭФ-2023, все еще не произошла. Планировалось превратить заброшенные исторические здания в новое общественное пространство, дополнив их новыми корпусами, которые бы объединили зоны отдыха, досуга и просвещения. Изначально реконструкцию планировали закончить к лету 2025 года, но несколько раз сроки сдвигались. Связано это было с необходимостью проведения дополнительных археологических исследований и определения точных границ исторического объекта.

Реконструкции оранжерей Таврического сада пока не случилось. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Однако не все потеряно. В апреле 2026 года Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию оранжерей. Масштабное обновление проводит Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». На момент выхода публикации в организации не ответили «КП в Петербурге» о новых сроках реализации проекта.

А что еще?

ВСМ метротворящая

ВСМ также ускорила строительство новой, Красносельско-Калининской линии метро. Две первые станции, «Юго-Западную» и «Путиловскую», ввели в прошлом году. Строятся еще четыре. К пятой - «Лиговскому проспекту - 2» - уже тянется проходческий щит.