Флешмоб объединил Андреев из разных городов и даже стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве недавно прошла встреча 350 Сереж. Это такой тренд на новые тематические вечеринки. В Петербурге решили побить столичный рекорд, и один из Андреев выпустил в известной соцсети ролик с приглашением своих тезок. Видео мгновенно разлетелось, и на встречу 1 июня пришли 486 Андреев, в том числе с Дальнего Востока, Сибири, а также с Казахстана, Абхазии, Беларуси.

Почти пять сотен Андреев в одном месте. Тут за всю жизнь можно только человек 10 с таким именем встретить... Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полтысячи Андреев слетелись в Петербург и спели песню Аллегровой

На входе в ресторан при отеле на площади Победы картонные фигуры известных Андреев: Малахова, Аршавина, Князева. А организаторы спрашивают паспорт - докажи, мол, что ты тоже Андрей. Фотокорреспондент «КП-Петербург» Алексей в этот вечер и сам был бы не против сменить имя: толпа мужичков - самого разного возраста, внешнего вида, профессии - веселится, поет песни, обнимается и чокается бокалами...

"Хочешь я угадаю, как тебя зовут?" Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Привет, как тебя зовут? - заливаясь смехом, спрашивает один другого. И вот, еще секунду назад не знавшие друг друга Андреи крепко обнимаются и делают селфи.

- Вот вы смеетесь, а я реально тут своего друга-тезку потерял. Кричу «Андрей», чтобы его найти, а отзывается вся толпа, - хохоча, жалуется… другой Андрей.

Кто-то даже футболки специально подготовил с подписью «Круче Андрея только горы, да и то не все», а затем в ход пошел Андреевский флаг - все желающие поставили на нем свой автограф.

Андреевский флаг заиграл в этот вечер новыми красками. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фишкой вечера стало массовое исполнение песни «Привет, Андрей». Да, почти полтысячи самых разных Андреев поет песню Аллегровой в унисон!

Не обошлось и без трогательных историй. Например, Андрею из Тюмени, попавшему в тяжелую жизненную ситуацию, тезки собрали деньги на билет.

- Дело даже не в деньгах, а в том, что благодаря этой вечеринке… я снова поверил в людей! Возможно, не зря меня мама Андреем назвала - спустя 42 года это вот так помогло мне.

Организатор встречи Андреев в Петербурге. Андрей Первый, как прозвали его участники. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

И это только начало, говорят Андреи. Они решили объединиться и дальше помогать друг другу и нуждающимся.

- Наш забавный флешмоб превратился в настоящее комьюнити, - признался организатор встречи Андрей Мартынов.- Чат с Андреями продолжит существовать и после мероприятия: будем общаться, помогать, поддерживать. Да и не все Андреи сегодня попали на встречу – надо будет повторить!

Эх, жаль, женских таких вечеринок не проводят - я бы сходила...

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max