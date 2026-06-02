Снимите это немедленно: выпускнице из Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без нижнего белья, потому что ее не пропускал металлодетектор

Девочке пришлось сдавать экзамен по химии без нижнего белья. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге стартовала сдача первых ЕГЭ. Более 30 тысяч выпускников школ пришли на важный экзамен, от которого зависит их запланированное будущее. Не обошлось и без инцидентов. Так, выпускница одной из школ Приморского района осталась без нижнего белья недалеко от порога экзаменационного пункта. При прохождении рамки металлодетектора сработал сигнал тревоги, причиной которого, как выяснилось, стали особенности состава трусов.

В центре внимания взрослых оказалась ученица школы № 632, которая пришла сдавать ЕГЭ по химии в школу № 582. Оказалось, на нижнем белье находились небольшие металлические колечки – именно они и заставляли пищать металлодетектор.

Школьница попыталась объяснить сотрудникам пункта проведения экзамена (ППЭ) природу срабатывания техники, однако, по словам близких, к ней не прислушались. В итоге, чтобы попасть в аудиторию, выпускнице пришлось пойти на радикальные меры – снять мешающий предмет гардероба в школьном туалете и писать экзамен без него, в штанах. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Приморского района, источником сигнала "рамок" действительно стали трусы.

- Девушка несколько раз пыталась пройти через рамку, затем сообщила куратору о проблеме с бельем. Ей предложили найти источник сигнала, после чего она вместе с подругой направилась в туалет. Вернувшись, она успешно прошла проверку, - отметили в пресс-службе администрации района.

Также там отметили, что выпускница не стала вдаваться в подробности и не указала проверяющим на конкретную причину срабатывания металлодетектора.

- Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников ППЭ зафиксировано не было. Указаний, предписывающих снимать элементы одежды, сотрудникам не давалось и не могло даваться - видеозапись это подтверждает. Ученица самостоятельно удалилась, нашла источник срабатывания, после чего вернулась и успешно прошла через рамку, - прокомментировали в пресс-службе.

Также в администрации уточнили техническую сторону вопроса: рамка лишь сигнализирует о присутствии металла, не определяя его природу.

- Металлодетектор сработал из-за наличия металла в нижнем белье девушки. Причина срабатывания не может быть точно идентифицирована, так как прибор фиксирует только наличие металлического предмета, а не его природу, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, скандал разгорелся на фоне новых рекомендаций Рособрнадзора, который в 2026 году строго запретил любой тактильный досмотр школьников перед экзаменами. Согласно регламенту, при срабатывании тревоги организаторы должны лишь предложить выпускнику добровольно показать или сдать металлический предмет, который хранится затем в специальном помещении или у сопровождающего. Отказ выполнить просьбу ведет к недопуску на экзамен, но обыскивать учеников категорически нельзя.

Несмотря на то, что в ходе разбирательства были опрошены организаторы, наблюдатели и изучены записи с камер (претензий к процедуре досмотра от других выпускников в тот день не поступало), осадок у семьи остался. В администрации выразили сожаление в связи с пережитым школьницей волнением.

- Мы сожалеем, что девушка испытала стресс в ходе процедуры доступа в пункт проведения экзамена. Экзамены продолжаются, все организаторы дополнительно проинструктированы, - отметили в пресс-службе.

Также в администрации пояснили, что даже если инцидент повлиял на качество работы, трагедии не произойдет: у выпускницы сохраняется право на пересдачу, если полученные баллы ее не устроят. Тем не менее, эта история стала наглядным напоминанием будущим участникам ЕГЭ: к выбору гардероба в день экзамена стоит подходить не менее тщательно, чем к шпаргалкам по математике.

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