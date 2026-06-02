Более 400 тысяч рублей штрафов выписали собачникам в Петербурге с начала 2026 года

Петербуржцев штрафуют за нарушение правил выгула собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге за 2026 год владельцы собак получили штрафы на общую сумму более 400 тысяч рублей за нарушения правил выгула животных. Об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности города.

- Наша цель - чтобы все жители города осознавали: комитет проводит рейды не против собак или их владельцев, а против нарушений. Среди нас самих много людей, которые любят домашних животных. Важно, чтобы это не создавало неудобств и рисков для окружающих, - рассказал заместитель начальника отдела контроля Евгений Петров. Он также подчеркнул, что цель комитета - не создать противостояние между горожанами и их питомцами, а обеспечить соблюдение правил выгула собак.

За 2026 год было вынесено 189 постановлений о нарушениях правил выгула собак и составлено 26 протоколов.

Комитет напомнил, что штрафы могут быть наложены за следующие нарушения: выгул собак без поводка, выгул крупных пород (выше 40 см в холке) без намордника, нахождение в состоянии алкогольного опьянения во время выгула, выгул двух и более крупных и потенциально опасных собак в общественных местах, выгул на детских и спортивных площадках, вблизи социальных объектов, магазинов, кафе и культурных учреждений, оставление собак на привязи у торговых точек.

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