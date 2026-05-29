Военные обучают мобильные группы для борьбы с беспилотниками. Фото: ЛенВО.

Ленинградский военный округ показал, как проходят тренировки мобильных огневых групп (МОГ). Эти формирования создают для обороны неба в регионе от атак БПЛА. Как сообщили в пресс-службе ЛВО, занятия с бойцами проводят специалисты ВВС и ПВО. Новобранцы МОГ отрабатывают отражение атаки беспилотников на полигоне.

- На первоначальном этапе личный состав ознакомился с техникой безопасности при обращении с огнестрельным оружием, узнал основы стрельбы по движущимся объектам, получили инструктаж от участника специальной военной операции, - сообщили в ЛенВО.

Мобильные группы ПВО сбивают БПЛА в Ленобласти Видео: ТАСС / ЛВО

Затем бойцы отрабатывают стрельбе по летящим целям. Как рассказал один из инструкторов, пришедшие в МОГ добровольцы обладают высокой выучкой.

- Готовность военнослужащих проходящих обучение в составе мобильной огневой группы, оцениваю, как высокое. В свою очередь, мы стараемся передать наш опыт службы на спецоперации, рассказать особенности. Данные группы предназначаются в первую очередь для защиты объектов инфраструктуры, - сообщил инструктор авиационного полка Алексей.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», в Ленинградской области создаются мобильные огневые группы, которые будут помогать армейским частям охранять небо от атак БПЛА. В правительстве Ленобласти уточняли, что в МОГ приглашают жителей региона с армейским и боевым опытом. Бойцов устраивают на работу на предприятия, которые затем и охраняются мобильными группами.

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