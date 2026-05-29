Петербуржцам хотят помочь снизить расходы на отопление дач и домов в Ленобласти

Людям с небольшим доходом проблематично оплачивать еще и загородную «коммуналку». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2025 года в стране действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. Зимой жители домов с электроотоплением расходуют много киловатт и попадают не на льготный, а на так называемый экономически обоснованный или даже коммерческий тариф. Особенно тяжело приходится пенсионерам и людям с низкими доходами.

В Ленинградской области эту проблему уже попытались решить. В феврале 2026 года принят региональный закон о льготных тарифах, который позволяет применять пониженные расценки для второго диапазона потребления. Но есть важное ограничение: льгота действует только для тех, кто постоянно живёт в Ленобласти не меньше года. Это обусловлено ограниченными возможностями бюджета Ленобласти.

- В то же время у многих петербуржцев есть дома в негазифицированных деревнях и посёлках 47-го региона, но сами они прописаны в городе. Под действие областной льготы они не попадают и обращаются с жалобами, - пояснили авторы законопроекта.

Поэтому областные депутаты обратились к председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому с предложением: проработать вопрос о частичной компенсации затрат на электричество для незащищённых категорий граждан - пенсионеров, малоимущих, которые живут в городе, но владеют домами с электроотоплением на территории Ленобласти. Авторами инициативы выступили депутаты Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников (оба «Единая Россия»), Александр Перминов и Анна Хмелёва (оба «Справедливая Россия - За правду»). Обращение поддержала профильная комиссия Законодательного собрания Ленобласти по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.