На волне смены вывесок из-за закона о русском языке побывали на их производстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как часто, прогуливаясь по городу, вы обращаете внимание на то, как выполнены и подсвечены вывески магазинов, кафе и прочего? Из какого они материала, сколько лампочек, как рассеивается свет? Вот и мы не приглядывались. А с 1 марта, когда вступил в силу закон, обязывающий переводить вывески на русский язык, поневоле задумались: неужели это так сложно - заменить буквы, сделать с нуля новые? Спойлер: да. На одну такую конструкцию может уйти до 15 рабочих дней в зависимости от дизайна, габаритов, материалов и прочего.

Оказывается, за каждой такой вывеской стоят десятки сложнейших процессов и дней работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае рекламно-производственные компании Петербурга были готовы к наплыву заказов на новые вывески, ведь если они будут не по закону, штраф для бизнеса - от трех тысяч рублей и до миллиона. И все же в это загруженное время «КП-Петербург» удалось попасть на производство. Показываем, как наружная реклама выглядит изнутри.

Просчитывается каждая мелочь

Все начинается с общения менеджера с заказчиком. После того, как запрос на вывеску сформирован, задача поступает в святая святых, место, где рождаются все проекты – техотдел. В первую очередь сметчик просчитывает, сколько может стоить вся эта конструкция, а после к работе подключаются проектировщики, которые уже на этом этапе должны просчитать и отразить в чертеже все до мелочей - вплоть до того, где будет крепиться маленький диод на вывеске или болтик, как будет падать свет и так далее. Да-да, миллиметр влево или вправо – брак. И выяснится это уже только в производственном цехе. Поэтому тут царит тишина и сосредоточенность – корреспонденты здесь явно лишние.

Все начинается с техотдела. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После тщательной разработки техзадания задачи распределяются по участкам, на которых все детали конструкции изготавливаются по отдельности: фрезерный участок, лазерный, печатный, отдел с жидким акрилом и так далее. Какой цех будет подключен к работе, зависит от вида вывески (объемные буквы, световые короба, простые таблички и прочее) и пожеланий заказчика по материалу, типу подсветки (внутренняя, внешняя или контражурная, которая создает светящийся ореол) и прочему.

Допустим, у нас в заказе самый популярный тип – световая вывеска из объемных букв. Она начинает свой путь на фрезерном участке, где под всю вывеску или отдельные буквы из листового пластика, акрила и других материалов вырезают форму (где требуется, подключается лазерный станок).

Это фрезерный участок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автоматизированные фрезерные станки работают по чертежам и управляющим программам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лазер тоже работает по чертежам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Затем, если вывеске нужен металлокаркас, к работе присоединяется сварочный цех. В зачерненном помещении электрический треск и гул, летают искры, пахнет каленым металлом (кому-то из редакции – отцовским гаражом из детства) и даже подставка для канцелярки – и та сварена из металла!

Искра, буря, новые рекламные вывески. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Раньше такого не было...

Те же буквы могут быть изготовлены и из жидкого акрила. Технология, позволяющая делать из акрила более сложные формы, пришла в Россию только 5-7 лет назад (до этого использовался только готовый листовой материал). Из алюминия с помощью специального бортогиба делают нужную форму, заливают в нее акрил и закрепляют с помощью гигантской УФ-лампы, похожей размерами на солярий.

С помощью бортогиба создают форму для жидкого акрила. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В получившуюся форму заливают акрил. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Здесь акрил застывает. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом цехе, признаться, стоит довольно специфический химический запах (как в маникюрном салоне, где используют акрил для ногтей, но раз в пять сильнее), но все время работает вытяжка, а мастера – в масках.

- Иначе будем не по техзаданию фигурки делать, - шутят они.

- Эх, раньше вообще такого оборудования не было - вырезали вручную акрил и ПВХ лобзиками, царапками, помните? Края – не согнуть, надо нагревать. Как мучились… - вспоминает проработавший здесь семь лет начальником производства Максим Ткаченко.

Но это еще не все. На готовую акриловую деталь - даже если она уже подходящего цвета - накатывают транслюцентную (светорассеивающую) пленку.

- Обычная пленка, которую ради экономии используют гаражники (небольшие гаражные мастерские. – Прим.ред.), делает тусклый цвет и быстро выгорает. Потом больше потратишься на переделки, - объясняет Ткаченко.

За этими буковками - десятки часов работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четырехметровые буквы и триста световых «эльфиков»

Дальше все детали будущей вывески попадают в сборочные отделы - это, можно сказать, «финальный босс» в игре. На этом этапе все комплектующие собираются воедино и, если вывеска с подсветкой, устанавливается светотехника. Для понимания: одна «буковка» может достигать в высоту и 2, и 4 метра, и общей сложностью на нее надо будет установить 200-300 маленьких светодиодов, под которые уже сделаны специальные отметки и прорези (продуманные, напомним, еще на этапе проектирования).

- Важно, чтобы эльфики (светодиоды фирмы ELF. – Прим.ред.) были распределены так, чтобы не было затемнений, пересветов, неравномерностей. И чтобы в конечном итоге все работало. Это всегда волнительный момент – вдруг на каком-то из этапов что-то пошло не так?

Помимо отдельных «эльфиков» используют для подсветки и светодиодные ленты, и из популярного сейчас – неон и псевдонеон.

Это еще относительно маленькие буковки, но вы посмотрите, сколько на них светодиодов! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также для баннеров и некоторых других видов вывесок на производстве есть печатный цех. По сути, здесь обитает гигантский принтер, способный напечатать полотно шириной 1,6 метра и длиной хоть до 50 метров (это максимум в рулоне). А в напарниках у него ламинатор, который, что немаловажно для уличных вывесок, создает защитную пленку от различного вандализма и влияния УФ-лучей.

Конкретно это производство может изготавливать до полусотни вывесок в месяц. Заказы бывают самые разные: от простых табличек с подсветкой до двухметровых букв и конструкций в форме цветка лотоса или гигантской варежки. Задача со звездочкой потом все это еще доставить и установить: те же логотипы на строительных кранах - до этой экскурсии мы и не задумывались, как они туда устанавливаются (при участии промышленных альпинистов. – Прим.ред.)!

- Также в наши задачи входит согласование вывесок со Смольным. Мы плотно работаем с юристами, чтобы конструкции соответствовали новому закону и подходили по остальным правилам, действующим в городе, - говорит менеджер по продажам рекламно-производственной компании «Вираж» Ирина Голикова.

Теперь, зная, как рождаются вывески, я точно буду обращать на них внимание! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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