Бельский, Друзь, Агапитова и другие известные петербуржцы ко Дню города вспомнили о своем детстве

Петербург празднует День рождения. Городу исполнилось 323 года. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Есть города, в которые влюбляются с первого взгляда, а есть те, что врастают в тебя постепенно – дворами, случайными встречами, забытыми санками. Петербург умеет и то, и другое. В этом году ему исполнилось 323 года, и для миллионов это не музей, а дом. Ко дню города мы попросили известных петербуржцев поднять домашние архивы и рассказать, с чего начинался их собственный Петербург.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский вместо парадных площадей вспоминает двор на Чайковского и мальчишескую команду, с которой гонял мяч днями напролет:

– Сложно составить топ любимых мест – Петербург прекрасен весь. В детстве – как даже иногда и сейчас – я мог просто стоять у окна, любоваться зданиями, шпилями и крышами. Этот город заставляет замирать от восхищения. Помню двор на Чайковского, где мы мальчишками гоняли мяч – казалось, днями напролет. У нас была команда, мы участвовали в турнире «Кожаный мяч». Играли на первенство города, даже второе место заняли. Помню, как крепко держал отца за руку, когда мы впервые шли на «Петровский». Именно тогда, родилась моя любовь к «Зениту» – искренняя, детская, которая живет во мне по сей день. Но главное мое счастье как петербуржца – это продолжение истории. Мои дети – все пятеро – живут здесь, в Петербурге. Наша семейная династия, продолжается здесь, на этих же улицах. Они ходят по тем же мостовым, дышат этим же воздухом и так же сильно любят родной город.

Александр Бельский в детстве. Фото: личный архив

Уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова хранит в семейном архиве историю, которая вполне могла оборвать ее биографию прямо в Летнем саду:

– Зимой папа меня потерял, везя на саночках. Я упала в сугроб. И он привез домой пустые санки. А когда меня нашли, мама с упреком ему сказала: «Вот, могло бы и не быть Светы Агапитовой!» Сейчас я вновь и вновь прихожу в Летний сад, новый, после реконструкции, и нахожу себя, ведь это так важно…

Светлана Агапитова в детстве. Фото: личный архив

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь обошелся без громких заявлений – просто показал детский снимок, сделанный в Артиллерийском музее на Петроградской стороне, где он родился. Для него Петроградка – место силы, и дополнительные пояснения здесь, кажется, не нужны.

Александр Друзь в Артиллерийском музее. Фото: личный архив

Ректор Академии художеств имени Репина Семен Михайловский признался, что вся его профессиональная судьба определилась одним днем:

– Помню, как шел по набережной, не поступив в Университет имени товарища Жданова, и увидел величественное здание, которое поразило меня масштабом. Сразу понял, что хочу учиться именно там.

Семен Михайловский на ступенях университета. Фото: личный архив

Депутат Госдумы и сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева впервые ступила на Невский не в детстве, а уже студенткой, возвращаясь из поисковой экспедиции:

– У каждого своя история, связанная с Питером. Первое касание для всех, кто не живет в городе, как правило, происходит в школе: на уроках истории Отечества, литературе. У меня еще и через работу школьной поисковой группой. И, как у многих, после этого «касания» появилась мечта – познакомиться с городом-героем. Случилось это уже в студенчестве. На обратном пути из Новгородской поисковой экспедиции. На фото: моя первая прогулка по Невскому, 9 мая 1990 года. Незабываемые чувства!

Первая прогулка Елены Цунаевой по Невскому проспекту: Фото: личный архив

Главный дирижер международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков говорит, что дыхание Петербурга отчетливее всего различает на Дворцовой площади:

– Дворцовая никогда не существует отдельно от жизни города. Здесь проходят главные события, концерты, встречи людей. Для музыканта это еще и особое пространство звучания, в котором очень остро ощущаются масштаб города и его ритм. Наверное, поэтому Дворцовая всегда была для меня не просто одной из главных площадей Петербурга, а местом, где особенно ясно чувствуется его характер и движение времени.

Михаил Голиков дирижирует на Дворцовой площади. Фото: личный архив

Ректор Педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов вырос в местах, которые редко попадают на открытки. Для него настоящий Петербург – Лиговка, доходный дом Дурдина и Литераторские мостки неподалеку:

– Родился в Дурдинке, знаменитом доходном доме Ивана Дурдина. Потом родителям дали квартиру рядом, на Тамбовской улице. Напротив, в Александрийском лицее, я отучился с 1-го по 10-й класс. Эти места кто-то назовет не парадными, но они пропитаны духом города. Рядом – одно из его неординарных мест, Волковское кладбище, Литераторские мостки, где нашли упокоение наши многие великие соотечественники. Неподалеку упокоились мой отец, родственники, многие сотрудники Педиатрического института, наши великие предшественники.

Дмитрий Иванов в детстве. Фото: личный архив

Из таких эпизодов и собирается живой портрет города. С днем рождения, Петербург!