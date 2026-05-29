Бельский, Друзь, Агапитова и другие известные петербуржцы ко Дню города вспомнили о своем детстве

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Есть города, в которые влюбляются с первого взгляда, а есть те, что врастают в тебя постепенно – дворами, случайными встречами, забытыми санками. Петербург умеет и то, и другое. В этом году ему исполнилось 323 года, и для миллионов это не музей, а дом. Ко дню города мы попросили известных петербуржцев поднять домашние архивы и рассказать, с чего начинался их собственный Петербург.
Председатель Законодательного собрания Александр Бельский вместо парадных площадей вспоминает двор на Чайковского и мальчишескую команду, с которой гонял мяч днями напролет:
– Сложно составить топ любимых мест – Петербург прекрасен весь. В детстве – как даже иногда и сейчас – я мог просто стоять у окна, любоваться зданиями, шпилями и крышами. Этот город заставляет замирать от восхищения. Помню двор на Чайковского, где мы мальчишками гоняли мяч – казалось, днями напролет. У нас была команда, мы участвовали в турнире «Кожаный мяч». Играли на первенство города, даже второе место заняли. Помню, как крепко держал отца за руку, когда мы впервые шли на «Петровский». Именно тогда, родилась моя любовь к «Зениту» – искренняя, детская, которая живет во мне по сей день. Но главное мое счастье как петербуржца – это продолжение истории. Мои дети – все пятеро – живут здесь, в Петербурге. Наша семейная династия, продолжается здесь, на этих же улицах. Они ходят по тем же мостовым, дышат этим же воздухом и так же сильно любят родной город.
Уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова хранит в семейном архиве историю, которая вполне могла оборвать ее биографию прямо в Летнем саду:
– Зимой папа меня потерял, везя на саночках. Я упала в сугроб. И он привез домой пустые санки. А когда меня нашли, мама с упреком ему сказала: «Вот, могло бы и не быть Светы Агапитовой!» Сейчас я вновь и вновь прихожу в Летний сад, новый, после реконструкции, и нахожу себя, ведь это так важно…
Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь обошелся без громких заявлений – просто показал детский снимок, сделанный в Артиллерийском музее на Петроградской стороне, где он родился. Для него Петроградка – место силы, и дополнительные пояснения здесь, кажется, не нужны.
Ректор Академии художеств имени Репина Семен Михайловский признался, что вся его профессиональная судьба определилась одним днем:
– Помню, как шел по набережной, не поступив в Университет имени товарища Жданова, и увидел величественное здание, которое поразило меня масштабом. Сразу понял, что хочу учиться именно там.
Депутат Госдумы и сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева впервые ступила на Невский не в детстве, а уже студенткой, возвращаясь из поисковой экспедиции:
– У каждого своя история, связанная с Питером. Первое касание для всех, кто не живет в городе, как правило, происходит в школе: на уроках истории Отечества, литературе. У меня еще и через работу школьной поисковой группой. И, как у многих, после этого «касания» появилась мечта – познакомиться с городом-героем. Случилось это уже в студенчестве. На обратном пути из Новгородской поисковой экспедиции. На фото: моя первая прогулка по Невскому, 9 мая 1990 года. Незабываемые чувства!
Главный дирижер международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков говорит, что дыхание Петербурга отчетливее всего различает на Дворцовой площади:
– Дворцовая никогда не существует отдельно от жизни города. Здесь проходят главные события, концерты, встречи людей. Для музыканта это еще и особое пространство звучания, в котором очень остро ощущаются масштаб города и его ритм. Наверное, поэтому Дворцовая всегда была для меня не просто одной из главных площадей Петербурга, а местом, где особенно ясно чувствуется его характер и движение времени.
Ректор Педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов вырос в местах, которые редко попадают на открытки. Для него настоящий Петербург – Лиговка, доходный дом Дурдина и Литераторские мостки неподалеку:
– Родился в Дурдинке, знаменитом доходном доме Ивана Дурдина. Потом родителям дали квартиру рядом, на Тамбовской улице. Напротив, в Александрийском лицее, я отучился с 1-го по 10-й класс. Эти места кто-то назовет не парадными, но они пропитаны духом города. Рядом – одно из его неординарных мест, Волковское кладбище, Литераторские мостки, где нашли упокоение наши многие великие соотечественники. Неподалеку упокоились мой отец, родственники, многие сотрудники Педиатрического института, наши великие предшественники.
Из таких эпизодов и собирается живой портрет города. С днем рождения, Петербург!