«Настя все еще в тяжелом состоянии»: Пересадка кожи может потребоваться петербурженке, которую бывший облил кислотой

Петербурженка, которую бывший облил кислотой, продолжает лежать в реанимации. Фото: личная страница в соцсетях

Облитая кислотой петербурженка Анастасия остается в реанимации. Об этом «КП-Петербург» рассказали друзья 27-летней девушки, на которую совершил покушение бывший парень – ее сверстник, охранник клуба Сергей. Медики диагностировали у пострадавшей 32 процента ожогов тела.

- Настя остается в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации. Родные ждут выводов от офтальмолога по поводу ее зрения, удалось ли его сохранить, - сообщили друзья жертвы обезумевшего сталкера.

Тем временем Сергея отправили в СИЗО. Его обвинили в покушении на убийство. Он пытался разжалобить судью из-за ран на лице (кислота частично попала и в него. – Прим.ред.), а также уговорить изменить квалификацию уголовного дела на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и отправить его под домашний арест. Ему отказали. Напомним, со слов близких Анастасии, Сергей не простил ей расставание прошлой зимой. Он обвинял девушку в изменах, выслеживал ее и посылал к двери две гвоздики. Мать сталкера, которая была в хороших отношениях с Анастасией, даже предупреждала ее о том, что он мешает какую-то подозрительную субстанцию в своей комнате. Вероятно, это была кислота, которой он в итоге облил свою жертву, после чего нанес ей удары ножом и выстрелил в нее из сигнального пистолета.

Сергея отправили в СИЗО на время следствия. Он жаловался, что после задержания к нему не пустили врача. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб / личная страница в соцсетях

По словам главы Центра уголовной защиты, бывшего прокурора и следователя Евгения Зобова, бывшему бойфренду Анастасии грозит до 11 лет лишения свободы. Реального срока он точно не избежит, уверен эксперт. А попытки защиты переквалифицировать обвинение – логичны.

- Это стандартная линия защиты по подобным делам. Ключевой вопрос здесь – сможет ли следствие и суд установить прямой умысел именно на убийство. Обычно суд оценивает совокупность обстоятельств: характер угроз до нападения, подготовку, выбор орудий, локализацию повреждений, интенсивность нападения и действия обвиняемого после совершения преступления. Квалификация со стороны следствия понятна: с учетом фабулы – длительное преследование потерпевшей, угрозы, подготовка нападения, использование сразу нескольких способов причинения вреда (нож, ракетница, кислота), а также тяжести последствий – это действительно покушение на убийство. Все это может быть расценено не как внезапный конфликт, а как последовательная реализация намерения причинить смерть.

Девушка переехала и трудилась на несколько работах после расставания с бойфрендом, но он выследил ее. Фото: личная страница в соцсетях

Как считает Евгений Зобов, пострадавшая сможет требовать в суде компенсацию морального вреда и взыскать расходы на реабилитацию, в том числе ей могут потребоваться пластические операции.

- Кроме того, ей может понадобиться психологическая помощь. С учетом тяжести ожогов, возможных операций и длительной реабилитации суммы будут очень значительными. По подобным делам российские суды в последние годы нередко взыскивают компенсацию морального вреда в диапазоне от нескольких миллионов рублей и выше – особенно если речь идет об обезображивании, тяжелых ожогах и пожизненных последствиях для здоровья, - добавил адвокат.

Наконец, Сергею может прилететь еще одна статья – 119 УК РФ «Угроза убийством», если подтвердится, что он систематически запугивал бывшую девушку. «КП-Петербург» будет следить за развитием событий.

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