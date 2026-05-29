Выставку работ фотографов «Комсомольской правды в Петербурге» открыли в Думской башне

В Думской башне открылась выставка работ фотографов "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ко дню основания Санкт-Петербурга и в преддверии ПМЭФ-2026 в пространстве Думской башни развернулась выставка-инсталляция фотографий из архива «Комсомольской правды в Петербурге». Там представили работы двух фотографов «КП» - Алексея Булатова и Юлии Пыхаловой.

Архивы «Комсомольской правды» - это история страны. На представленных в экспозиции кадрах фотокорреспондентов «КП» Петербург и его жители и гости запечатлены в парадоксальных и трогательных ситуациях. Эти курьезные и милые моменты наилучшим образом отражают жизнь огромного мегаполиса, его повседневную красоту и очарование в сезон белых ночей и зимних белых дней.

Ну и где девчонки? Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- С XIX века Думская башня активно использовалась в дни праздников и торжеств. Ее украшали иллюминацией, декорировали, делали частью инсталляций. Мы развили эту идею и готовим декоративное оформление внутреннего пространства башни к зимним праздникам, приходу весны, а теперь и ко Дню города, чтобы каждое посещение башни создавало особое настроение и неповторимый визуальный ряд, - подчеркнула Дарья Гавра генеральный директор Центра музыкально культуры «Чайковский».

В объективе фотографов "КП" жизнь, какая она есть. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Петербурге» Ирина Жеглова поблагодарила партнеров за возможность разместить снимки фотокорреспондентов в здании, которое является символом и Невского проспекта, и Петербурга в целом.

- Фотографы «КП» - это настоящие профессионалы, которые на протяжении уже 101 года находятся в гуще событий, чувствуют нерв эпохи и ритм жизни города как никто другой. Работами наших авторов, представленных на этой выставке, мы особенно гордимся. На них запечатлены, казалось бы, самые простые эпизоды, мгновения, которые теперь надолго останутся с нами. Надеюсь, что после посещения этой выставки у всех останется впечатление, что он узнал Санкт-Петербург чуть лучше, - добавила Ирина Жеглова.

Посмотреть на экспозицию можно до 30 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посетить экспозицию можно в часы работы Думской башни – до 30 июня.

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