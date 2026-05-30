Рассказываем, как буряты, тувинцы и калмыки обрели свой уголок Азии в Северной столице, и почему в буддийский храм ходит столько русских (дело не только в буузах). Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воздух пропитан бурятскими благовониями, на главном алтаре - 2,5-метровая позолоченная статуя Будды Шакьямуни, в центре зала - ламы в монашеских облачениях кашая нараспев читают на тибетском языке сутры и мантры, периодически подпитываемые звоном ритуальных колокольчиков и барабанов, а на скамейках - десятки людей, сложив ладони «лодочкой», слушают священные для буддистов тексты… Где мы - в Бурятии, на Тибете, в Японии или Таиланде? Нет, мы в Приморском районе Петербурга! Здесь, на берегу Большой Невки, напротив ЦПКиО имени Кирова, вот уже больше века находится маленький уголок Азии и тибетского буддизма - Дацан Гунзэчойнэй. Это первый буддийский храм в Европе и до недавнего времени самый северный в мире.

На территории дацана также располагаются прихрамовый сад, объекты для медитации и священные статуи и символы: например, два льва, обозначающие инь и ян. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как на берегах Невы появились буддисты

Это место является важнейшим духовным и культурным центром для народов России, которые исторически исповедуют тибетский буддизм, - бурятов, тувинцев и калмыков. Считается, что первые буддисты на берегах Невы появились в начале XVIII века - это были волжские калмыки, которых привлекали к строительству Петропавловской крепости. Однако это все временные группы, полноценно складываться буддийская община в Петербурге начала лишь к концу XIX века. Так, согласно переписи в 1869 году в городе проживал всего один буддист, а в 1910-м - уже 184. В основном это были забайкальские буряты и волжско-донские калмыки.

С ростом общины буддисты все больше стали нуждаться в месте для проведения своих религиозных обрядов, ведь ближайшие дацаны находились за тысячи километров. Главным инициатором и создателем храма в Петербурге стал бурятский лама, ученый и дипломат Агван Доржиев. В 1900 году он лично получил разрешение от Николая II и начал строительство. Возводился храм на деньги Доржиева, а также буддистов со всей Российской империи, и даже самого Далай-ламы XIII.

Дацан был торжественно открыт в августе 1915 года. Это стало поистине знаковым событием: буддизм пустил корни в самом сердце европейской части России и со временем стал местом, куда начали приходить за духовной поддержкой не только калмыки и буряты, но и русские, интересующиеся восточными учениями.

В Северной столице проживает от 15 до 200 тысяч буддистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правда, спокойная жизнь дацана длилась недолго - уже в 1916-м из-за Первой мировой войны и последовавшей политической нестабильности финансирование храма прекратилось, и монахи были вынуждены покинуть город на Неве. В 1924-м богослужения удалось возобновить, но вскоре власти СССР взялись за жесткую борьбу с любой религией в стране, и в 1937-м монахов дацана и верующих, проживавших при храме, репрессировали. Основатель дацана Агван Доржиев умер в тюремной больнице Улан-Удэ после первого же ночного допроса в 1938 году.

Затем - Великая Отечественная война. Дацан стали использовать для нужд армии: прямо в молитвенном зале оборудовали мощную радиостанцию («объект № 46»), служившую для наведения советской авиации и для связи с Большой землей. Примечательно, что огромное здание за все годы войны не пострадало от вражеских бомбардировок и артиллерийских обстрелов - то ли действительно стратегически важный объект хорошо защищали, то ли… хорошая карма и накопленные добрые дела помогли.

Рис и монеты являются традиционными подношениями в дацане. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Нет места национальному окрасу»

Возобновить свою религиозную деятельность буддийскому храму удалось лишь в 1990 году. На сегодняшний день в Дацане Гунзэчойнэй регулярно проходят богослужения (хуралы), медитации, лекции и праздники, а среди прихожан, кажется, все народы нашей страны.

- Буддийские дацаны могут посещать все люди, независимо от национальности, вероисповедания и даже отсутствия веры. Наш храм открыт для всех, в том числе для туристов, которые просто хотят посмотреть, что внутри, - объясняет лама Ананда (Артем). - Центральное понятие буддизма - это Дхарма. Космический закон, объединяющий законы природы, морали, долга, - в нем попросту нет места национальному окрасу, он универсален для всех живых существ. Это похоже на законы физики и различные научные принципы, возможно, именно поэтому буддизм получил сегодня такое сильное развитие на Западе: европейцы в целом придерживаются более атеистических взглядов и полагаются на науку, а в буддизме они ее находят и изучают как философию, практикуют как некий образ жизни. В этом, пожалуй, единственное маленькое отличие от традиционно верующих из Калмыкии, Бурятии и Тывы, которые больше погружены в молитвы и ритуалы, как им это передавалось от бабушек и дедушек.

Артем (Лама Ананда) 8 лет отучился в Буддийском университете при Иволгинском дацане, чтобы стать ламой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В петербургском дацане без проблем удалось организовать это единство народов на всех уровнях. На сегодняшний день в храме четыре русских ламы, один лама из Тывы и двенадцать бурятов. С 1997 года настоятелем дацана является ширээтэ-лама Буда Бальжиевич Бадмаев (лама Джампа Доньед) из Бурятии. В 2016-м он стал членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, также является членом Консультативного совета по вопросам реализации государственной национальной политики в Санкт-Петербурге (совет действует при губернаторе города).

Во время проведения хурала (молебна). Вид сверху. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Справка «КП»

По инициативе настоятеля Дацана Гунзэчойнэй Буды Бадмаева был создан Фонд развития буддийской культуры, совместно с которым дацан стал сотрудничать с важными культурными и научными учреждениями Петербурга, принимать участие и поддерживать различные исторические проекты. Он также периодически представляет буддийскую общину Северо-Западного региона на официальных встречах и конференциях в рамках межконфессионального и межнационального сотрудничества. Кроме того, петербургский дацан является соучредителем общественного межрелигиозного дискуссионного клуба «Мост согласия», включающего представителей традиционных религий и уже не первый год успешно функционирующего во Всеволожском районе Ленинградской области.

Буда Бальжиевич Бадмаев (лама Джампа Доньед) возглавляет петербургский дацан Гунзэчойнэй почти 30 лет. Фото: dazanspb.ru/

А что еще?

Буузы объединяющие

Что еще может говорить о единстве народов в петербургском дацане? Правильно, любовь к вкусной национальной еде! Если вы не слышали фразу о том, что «настоящие бурятские буузы» в Петербурге можно найти только в дацане, то… вот вам и она!

На цокольном этаже храма работает столовая для лам, в которую может попасть любой желающий. Из национальных блюд там готовят буузы (позы) - крупные паровые мешочки из теста с мясной начинкой, а также хушур (похожие на чебурки пирожки) и боовы (традиционные бурятские пышки). На кухне буряты работают вместе с русскими, но ни те ни другие не раскрывают секрет «тех самых бууз».

- Тайна за семью печатями, - шутит приятная азиатская женщина. - В каждой семье свой рецепт, и вам никто его не скажет.

Говорят, тут самые вкусные и аутентичные буузы в городе (подтверждаем). Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слово дня

Лама - это буддийский философ и учитель (наставник), прошедший соответствующее обучение. Главный центр буддийского образования страны находится в Республике Бурятии. Обучение длится минимум восемь лет и состоит из глубокого изучения философии, ритуалов и медитативных практик, а также включает такие науки, как логика и диалектика, а также дополнительно астрология, тибетская медицина, иконография и другие.

Среди лам есть как буряты и тувинцы, так и русские - в буддизме нет национального окраса. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати

Дацан Гунзэчойнэй является уникальным архитектурным памятником. Он построен в стиле северного модерна в сочетании с тибетскими канонами. Здание имеет трапециевидную форму с характерными, сужающимися кверху стенами - это олицетворяет огромный трон, на котором «восседает» Будда как символ просветленных тела, речи и ума. Известный петербургский архитектор Гавриил Барановский, который работал над Елисеевским магазином на Невском проспекте и зданием Русского географического общества в переулке Гривцова, 10, адаптировал форму классического тибетского дукана (храма) под эстетику и суровый климат города на Неве, облицевав фасад необычным красно-фиолетовым гранитом. Таким образом, единение культур и народов было заложено в петербургский дацан уже буквально при строительстве.

Молитвенные барабаны (хурдэ) нужно вращать строго по часовой стрелке. Считается, что их вращение стирает плохие поступки и негативные мысли, накопленные в этой и прошлых жизнях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это интересно

Буддисты верят в гороскопы?

Да, но не в привычном смысле: они не считают, что судьба предопределена звездами, но рассматривают астрологию как инструмент для отслеживания взаимосвязи причин и следствий (кармы). Например, тибетская астрология в зависимости от цикла жизни показывает текущий энергетический статус человека, кармические уроки, а также то, какой сейчас идет год - благоприятный или требующий осторожности. Ламы изучают астрологию, так как это важнейшая часть их образования, и составляют гороскопы для прихожан. Но, как подчеркивают в петербургском дацане, это «прогноз погоды», а человек сам решает, «взять ему сегодня зонтик или нет».

Петербургский дацан перестал быть центром только для традиционных буддийских народов. Сегодня это важное городское пространство, открытое для всех желающих. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Важно:

Что строго нельзя делать в дацане:

- шуметь

- заходить в молельный зал в обуви (можно в носках или бахилах) и открытой одежде

- поворачиваться спиной к алтарю, статуям Будды и другим святыням

- вытягивать ноги в сторону алтаря и лам.

Как и в православных храмах, в дацане можно написать записку с именами родных, чтобы ламы упомянули их в своих молитвах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дата

В 1741 году императрица Елизавета Петровна подписала указ, официально признавший буддизм одной из государственных религий наравне с православием, исламом и иудаизмом.

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