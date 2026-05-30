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30 мая 2026 5:00

Богослужения с барабанами, гороскопы от лам и те самые буузы: Как дацан в Петербурге стал местом паломничества туристовфото

Буддийский храм открыт для людей любой национальности и вероисповедания
Анна ГРЕНЬ
Рассказываем, как буряты, тувинцы и калмыки обрели свой уголок Азии в Северной столице, и почему в буддийский храм ходит столько русских (дело не только в буузах).

Рассказываем, как буряты, тувинцы и калмыки обрели свой уголок Азии в Северной столице, и почему в буддийский храм ходит столько русских (дело не только в буузах).

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воздух пропитан бурятскими благовониями, на главном алтаре - 2,5-метровая позолоченная статуя Будды Шакьямуни, в центре зала - ламы в монашеских облачениях кашая нараспев читают на тибетском языке сутры и мантры, периодически подпитываемые звоном ритуальных колокольчиков и барабанов, а на скамейках - десятки людей, сложив ладони «лодочкой», слушают священные для буддистов тексты… Где мы - в Бурятии, на Тибете, в Японии или Таиланде? Нет, мы в Приморском районе Петербурга! Здесь, на берегу Большой Невки, напротив ЦПКиО имени Кирова, вот уже больше века находится маленький уголок Азии и тибетского буддизма - Дацан Гунзэчойнэй. Это первый буддийский храм в Европе и до недавнего времени самый северный в мире.

На территории дацана также располагаются прихрамовый сад, объекты для медитации и священные статуи и символы: например, два льва, обозначающие инь и ян.

На территории дацана также располагаются прихрамовый сад, объекты для медитации и священные статуи и символы: например, два льва, обозначающие инь и ян.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как на берегах Невы появились буддисты

Это место является важнейшим духовным и культурным центром для народов России, которые исторически исповедуют тибетский буддизм, - бурятов, тувинцев и калмыков. Считается, что первые буддисты на берегах Невы появились в начале XVIII века - это были волжские калмыки, которых привлекали к строительству Петропавловской крепости. Однако это все временные группы, полноценно складываться буддийская община в Петербурге начала лишь к концу XIX века. Так, согласно переписи в 1869 году в городе проживал всего один буддист, а в 1910-м - уже 184. В основном это были забайкальские буряты и волжско-донские калмыки.

С ростом общины буддисты все больше стали нуждаться в месте для проведения своих религиозных обрядов, ведь ближайшие дацаны находились за тысячи километров. Главным инициатором и создателем храма в Петербурге стал бурятский лама, ученый и дипломат Агван Доржиев. В 1900 году он лично получил разрешение от Николая II и начал строительство. Возводился храм на деньги Доржиева, а также буддистов со всей Российской империи, и даже самого Далай-ламы XIII.

Дацан был торжественно открыт в августе 1915 года. Это стало поистине знаковым событием: буддизм пустил корни в самом сердце европейской части России и со временем стал местом, куда начали приходить за духовной поддержкой не только калмыки и буряты, но и русские, интересующиеся восточными учениями.

В Северной столице проживает от 15 до 200 тысяч буддистов.

В Северной столице проживает от 15 до 200 тысяч буддистов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правда, спокойная жизнь дацана длилась недолго - уже в 1916-м из-за Первой мировой войны и последовавшей политической нестабильности финансирование храма прекратилось, и монахи были вынуждены покинуть город на Неве. В 1924-м богослужения удалось возобновить, но вскоре власти СССР взялись за жесткую борьбу с любой религией в стране, и в 1937-м монахов дацана и верующих, проживавших при храме, репрессировали. Основатель дацана Агван Доржиев умер в тюремной больнице Улан-Удэ после первого же ночного допроса в 1938 году.

Затем - Великая Отечественная война. Дацан стали использовать для нужд армии: прямо в молитвенном зале оборудовали мощную радиостанцию («объект № 46»), служившую для наведения советской авиации и для связи с Большой землей. Примечательно, что огромное здание за все годы войны не пострадало от вражеских бомбардировок и артиллерийских обстрелов - то ли действительно стратегически важный объект хорошо защищали, то ли… хорошая карма и накопленные добрые дела помогли.

Рис и монеты являются традиционными подношениями в дацане.

Рис и монеты являются традиционными подношениями в дацане.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Нет места национальному окрасу»

Возобновить свою религиозную деятельность буддийскому храму удалось лишь в 1990 году. На сегодняшний день в Дацане Гунзэчойнэй регулярно проходят богослужения (хуралы), медитации, лекции и праздники, а среди прихожан, кажется, все народы нашей страны.

- Буддийские дацаны могут посещать все люди, независимо от национальности, вероисповедания и даже отсутствия веры. Наш храм открыт для всех, в том числе для туристов, которые просто хотят посмотреть, что внутри, - объясняет лама Ананда (Артем). - Центральное понятие буддизма - это Дхарма. Космический закон, объединяющий законы природы, морали, долга, - в нем попросту нет места национальному окрасу, он универсален для всех живых существ. Это похоже на законы физики и различные научные принципы, возможно, именно поэтому буддизм получил сегодня такое сильное развитие на Западе: европейцы в целом придерживаются более атеистических взглядов и полагаются на науку, а в буддизме они ее находят и изучают как философию, практикуют как некий образ жизни. В этом, пожалуй, единственное маленькое отличие от традиционно верующих из Калмыкии, Бурятии и Тывы, которые больше погружены в молитвы и ритуалы, как им это передавалось от бабушек и дедушек.

Артем (Лама Ананда) 8 лет отучился в Буддийском университете при Иволгинском дацане, чтобы стать ламой.

Артем (Лама Ананда) 8 лет отучился в Буддийском университете при Иволгинском дацане, чтобы стать ламой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В петербургском дацане без проблем удалось организовать это единство народов на всех уровнях. На сегодняшний день в храме четыре русских ламы, один лама из Тывы и двенадцать бурятов. С 1997 года настоятелем дацана является ширээтэ-лама Буда Бальжиевич Бадмаев (лама Джампа Доньед) из Бурятии. В 2016-м он стал членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, также является членом Консультативного совета по вопросам реализации государственной национальной политики в Санкт-Петербурге (совет действует при губернаторе города).

Во время проведения хурала (молебна). Вид сверху.

Во время проведения хурала (молебна). Вид сверху.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Справка «КП»

По инициативе настоятеля Дацана Гунзэчойнэй Буды Бадмаева был создан Фонд развития буддийской культуры, совместно с которым дацан стал сотрудничать с важными культурными и научными учреждениями Петербурга, принимать участие и поддерживать различные исторические проекты. Он также периодически представляет буддийскую общину Северо-Западного региона на официальных встречах и конференциях в рамках межконфессионального и межнационального сотрудничества. Кроме того, петербургский дацан является соучредителем общественного межрелигиозного дискуссионного клуба «Мост согласия», включающего представителей традиционных религий и уже не первый год успешно функционирующего во Всеволожском районе Ленинградской области.

Буда Бальжиевич Бадмаев (лама Джампа Доньед) возглавляет петербургский дацан Гунзэчойнэй почти 30 лет. Фото: dazanspb.ru/

Буда Бальжиевич Бадмаев (лама Джампа Доньед) возглавляет петербургский дацан Гунзэчойнэй почти 30 лет. Фото: dazanspb.ru/

А что еще?

Буузы объединяющие

Что еще может говорить о единстве народов в петербургском дацане? Правильно, любовь к вкусной национальной еде! Если вы не слышали фразу о том, что «настоящие бурятские буузы» в Петербурге можно найти только в дацане, то… вот вам и она!

На цокольном этаже храма работает столовая для лам, в которую может попасть любой желающий. Из национальных блюд там готовят буузы (позы) - крупные паровые мешочки из теста с мясной начинкой, а также хушур (похожие на чебурки пирожки) и боовы (традиционные бурятские пышки). На кухне буряты работают вместе с русскими, но ни те ни другие не раскрывают секрет «тех самых бууз».

- Тайна за семью печатями, - шутит приятная азиатская женщина. - В каждой семье свой рецепт, и вам никто его не скажет.

Говорят, тут самые вкусные и аутентичные буузы в городе (подтверждаем).

Говорят, тут самые вкусные и аутентичные буузы в городе (подтверждаем).

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слово дня

Лама - это буддийский философ и учитель (наставник), прошедший соответствующее обучение. Главный центр буддийского образования страны находится в Республике Бурятии. Обучение длится минимум восемь лет и состоит из глубокого изучения философии, ритуалов и медитативных практик, а также включает такие науки, как логика и диалектика, а также дополнительно астрология, тибетская медицина, иконография и другие.

Среди лам есть как буряты и тувинцы, так и русские - в буддизме нет национального окраса.

Среди лам есть как буряты и тувинцы, так и русские - в буддизме нет национального окраса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати

Дацан Гунзэчойнэй является уникальным архитектурным памятником. Он построен в стиле северного модерна в сочетании с тибетскими канонами. Здание имеет трапециевидную форму с характерными, сужающимися кверху стенами - это олицетворяет огромный трон, на котором «восседает» Будда как символ просветленных тела, речи и ума. Известный петербургский архитектор Гавриил Барановский, который работал над Елисеевским магазином на Невском проспекте и зданием Русского географического общества в переулке Гривцова, 10, адаптировал форму классического тибетского дукана (храма) под эстетику и суровый климат города на Неве, облицевав фасад необычным красно-фиолетовым гранитом. Таким образом, единение культур и народов было заложено в петербургский дацан уже буквально при строительстве.

Молитвенные барабаны (хурдэ) нужно вращать строго по часовой стрелке. Считается, что их вращение стирает плохие поступки и негативные мысли, накопленные в этой и прошлых жизнях.

Молитвенные барабаны (хурдэ) нужно вращать строго по часовой стрелке. Считается, что их вращение стирает плохие поступки и негативные мысли, накопленные в этой и прошлых жизнях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это интересно

Буддисты верят в гороскопы?

Да, но не в привычном смысле: они не считают, что судьба предопределена звездами, но рассматривают астрологию как инструмент для отслеживания взаимосвязи причин и следствий (кармы). Например, тибетская астрология в зависимости от цикла жизни показывает текущий энергетический статус человека, кармические уроки, а также то, какой сейчас идет год - благоприятный или требующий осторожности. Ламы изучают астрологию, так как это важнейшая часть их образования, и составляют гороскопы для прихожан. Но, как подчеркивают в петербургском дацане, это «прогноз погоды», а человек сам решает, «взять ему сегодня зонтик или нет».

Петербургский дацан перестал быть центром только для традиционных буддийских народов. Сегодня это важное городское пространство, открытое для всех желающих.

Петербургский дацан перестал быть центром только для традиционных буддийских народов. Сегодня это важное городское пространство, открытое для всех желающих.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Важно:

Что строго нельзя делать в дацане:

- шуметь

- заходить в молельный зал в обуви (можно в носках или бахилах) и открытой одежде

- поворачиваться спиной к алтарю, статуям Будды и другим святыням

- вытягивать ноги в сторону алтаря и лам.

Как и в православных храмах, в дацане можно написать записку с именами родных, чтобы ламы упомянули их в своих молитвах.

Как и в православных храмах, в дацане можно написать записку с именами родных, чтобы ламы упомянули их в своих молитвах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дата

В 1741 году императрица Елизавета Петровна подписала указ, официально признавший буддизм одной из государственных религий наравне с православием, исламом и иудаизмом.

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