5 необычных мест, где можно отдохнуть летом в Ленобласти в 2026 году

Загородный клуб «Жемчужина». Фото: Сиверцев Владимир.

В последние годы популярность загородного отдыха в Ленинградской области заметно возросла. Большинство баз располагается в живописной местности у водоемов, что позволяет сочетать пребывание на природе с рыбалкой, прогулками на лодках, посещением пляжей и бань. Наибольшей известностью традиционно пользуются комплексы на побережье Финского залива и Ладожского озера. При этом базы отдыха представлены практически во всех районах региона: на реках и озерах. Сегодня это не скромные гостевые дома, а современные комплексы, ориентированные на семейный отдых и досуг в кругу друзей. На основе опыта редакции составили свой ТОП-5.

Загородный клуб «Жемчужина»

Адрес: Приозерский район, посёлок при железнодорожной станции Лосево.

Загородный клуб «Жемчужина». Фото: Анатолий Шостак.

Клуб расположен на левом берегу реки Вуокса, в районе Лосевских порогов. Концепция заведения — формат семейного загородного клуба. Номерной фонд включает как стандартные номера и апартаменты, так и просторные коттеджи. Инфраструктура: не только два ресторана, но еще и суши-бар, СПА-комплекс с бассейном, бани, семейный клуб с детской анимацией. Для проведения мероприятий доступно пять площадок вместимостью до 300 гостей. Предусмотрен прокат велосипедов, лодок и сап-бордов. Клуб предлагает как активные, так и расслабляющие программы досуга.

База отдыха «Лосево парк»

База отдыха «Лосево парк». Источник фото: losevopark.ru.

Комплекс размещен в лесной зоне на берегах реки Вуоксы и Суходольского озера. Ключевое преимущество, по мнению туристов, — природа Карельского перешейка. Представлены номера категорий от «стандарта» до «люкса», а также коттедж для больших групп. Есть русская баня, беседки с мангалами, кафе и ресторан, прокат спортивного инвентаря. Фишка: веревочный городок.

Загородный клуб «Пасторское озеро»

Загородный клуб «Пасторское озеро». Источник фото: pastorskoelake.ru.

Комплекс расположен в часе езды от Петербурга, что плюс. Предлагается размещение в коттеджах или загородном отеле. Возможна аренда закрытых беседок с мангалом. Действует банный комплекс со спа-процедурами. На территории работает Хаски-центр.

Комплекс «Гринвальд Парк Скандинавия»

Комплекс «Гринвальд Парк Скандинавия». Источник фото: park-scandinavia.ru.

Одна из крупных баз отдыха региона находится на берегу озера Радужное, в 30 км от Санкт-Петербурга. Гости отмечают дома в скандинавском стиле, а также возможность размещения в глэмпинге. На территории есть ресторан, баня и сауна. Доступны рыбалка, прокат лодок и велосипедов.

База отдыха Eco Village

База отдыха Eco Village. Источник фото: ecovillageclub.ru.

Расстояние от Санкт-Петербурга до базы на берегу Правдинского озера составляет около 90 км. На территории размещены более десяти коттеджей и гостиница. К услугам гостей — ресторан и банный комплекс. Также имеются веревочный парк, спортивная и детская площадки, велодорожки, прокат инвентаря. База ориентирована по большей части на отдых с детьми.