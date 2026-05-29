От идеи до стартапа: в Ленинградской области партия «Новые люди» развивает программу молодёжного предпринимательства

Фото: партия «Новые люди»

В течение нескольких месяцев сотни студентов проходили обучение, максимально ориентированное на практику. Они посещали мастер-классы, деловые игры и одновременно развивали собственные бизнес-идеи. Пройти этот путь им помогали наставники — выпускники прошлых сезонов программы «Я в деле».

Результаты своей работы участники представили на финальной выставке проектов. Жюри, состоящее из опытных предпринимателей Ленинградской области, определило трёх победителей. Это проект «Путь героя» — иммерсивный пеший квест-тур по Выборгу на тему скандинавской мифологии, приложение для поиска компаний по интересам «Клокет» и молодёжное экскурсионное бюро. Команды-победители представят Ленинградскую область на общероссийском финале программы «Я в деле» и поборются за грант на воплощение своих проектов.

Фото: партия «Новые люди»

«Для меня программа Я в деле” – это не просто образовательный курс. Это сообщество, возможность пробовать новое и развивать командное мышление. Мы учим студентов находить нестандартные решения, создавать свои проекты и реализовывать идеи, которые приносят пользу региону», — отметила руководитель программы «Я в деле» в Ленинградской области Полина Скоморохова.

Партия «Новые люди» запустила программу «Я в деле» в 2022 году. В дальнейшем инициатива получила поддержку руководства страны, профильных министерств, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах. Занятия охватили более 350 тысяч студентов. Свои стартапы уже запустили более 109 тысяч выпускников программы.

Фото: партия «Новые люди»

«Миллионы молодых людей в России мечтают открыть своё дело — но многие сомневаются, что у них получится. Наша цель — чтобы как можно больше из них решились стать предпринимателями. Будущее построят те, кто сегодня только заканчивает школу или учится в вузе. Главное — вдохновить их и создать возможности», — отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.