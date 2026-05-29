Петербург получил разрешение на строительство ключевого этапа ШМСД с мостом через Неву

В Петербурге построят новый мост через Неву к 2031 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербург получил разрешение на строительство этапа 4.1 Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Центральным элементом этого этапа станет новый мостовой переход через Неву. Документ был выдан Службой государственного строительного надзора и экспертизы города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Новый мост, который будет построен в створе Фаянсовой и Зольной улиц, поможет разгрузить Володарский мост и мост Александра Невского. Мост перераспределит транспортные потоки, снизив нагрузку на существующие мосты и прилегающие дороги на обоих берегах Невы, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Этот мост свяжет два берега в наиболее востребованной части города. С вводом Большого Смоленского моста и нового моста в составе ШМСД изменится дорожная ситуация не только в Невском районе, но и на юге Петербурга, а также во всей Санкт-Петербургской агломерации.

Новый этап ШМСД будет проходить от пересечения с Глухоозерским шоссе и улицей 2-й Луч вдоль северного железнодорожного полукольца до развязки с Союзным проспектом. На этом участке трасса пересечёт Неву, где будет построен разводной мост.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что протяженность нового моста составит 3,4 километра по правому направлению и 4,5 километров по левому. Разводной мост будет выполнен в виде однокрылой раскрывающейся конструкции с длиной разводного пролета 60,1 метра. По словам Беглова, это станет рекордом для такого типа мостов в Петербурге.

Для реализации технически сложного этапа 4.1 потребуется возведение 410 опор и более 1170 буронабивных свай.

Строительство этапа 4.1 планируется завершить к 2031 году в соответствии с условиями концессионного соглашения.

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