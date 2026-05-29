Артисты Запашного, сцена-трансформер и танцы под дождем: Чего ждать от «Петербургских ассамблей 323»

Запашный рассказал, что будет на фестивале. Фото: Настасья Цветкова

До юбилейных «Петровских Ассамблей 3.2.3» остаются считанные часы. Уже 30 мая на «Газпром Арене» - самом большом крытом стадионе Северной Европы - соберутся до 50 тысяч зрителей. На сцену выйдут Ваня Дмитриенко, MONA, Bushido Zho, By Индия, дуэт UGLI и другие кумиры молодежи. А режиссером масштабного шоу стал народный артист России Аскольд Запашный.

Накануне фестиваля режиссер и музыканты группы UGLI устроили откровенный разговор о том, как сегодня делать стадионные шоу для молодежи, почему подростки лучшие консультанты, а дождливая петербургская погода иногда оказывается подарком для постановщика.

Для многих назначение Запашного на молодежный фестиваль стало неожиданностью. Сам режиссер к этому относится с улыбкой.

- Когда я упоминаю цирк, люди, которые в него не ходят, сразу представляют себе исключительно животных, тигров под моим руководством и бегущих в золоте артистов, - отметил Запашный. - Цирки - это прежде всего умение держать внимание огромной аудитории и выстраивать драматургию шоу. Но на стадионе важно не переборщить с эффектами. Музыка является основной составляющей этого мероприятия, а визуальная картинка лишь дополнение.

Главной задачей команды стало объединить выступления артистов, в том числе и цирковоых, номера акробатов и мультимедийные эффекты в единое зрелище. При этом работать на огромной арене всегда непросто.

Аскольд Запашный стал режиссером "Петербургских ассамблей 323". Фото: Настасья Цветкова

Поэтому специально для фестиваля на «Газпром Арене» построят гигантскую сцену-трансформер с башнями и мультимедийными экранами. А неожиданным союзником постановщиков стала типичная петербургская погода.

- Благодаря плохой погоде спецэффекты будут смотреться очень хорошо, потому что темновато. С одной стороны, мы говорим о погоде, называемой плохой, а для концерта это хорошая погода, - объяснил Аскольд.

Особое внимание команда уделяет молодежной аудитории. По словам Запашного, невозможно делать современное шоу, не понимая, чем живут подростки.

- У меня детям 14–15 лет. Они мои консультанты. Они рассказывают, кто для них настоящая звезда. Я действительно трачу время на то, чтобы с ними об этом разговаривать, - рассказал режиссер. - Самое важное правило - быть собой. Режиссер - это дирижер. Я работаю не для себя, я работаю только для публики.

Музыканты дуэта UGLI признались, что современная молодежь открыта практически ко всему - от классики до «дурашливой».

- Мы большие фанаты лирики, литературы, хорошей музыки, веселой музыки, дурной музыки, электромузыки. В общем, мы любим все, - рассказали артисты.

Специально для «Петровских Ассамблей» группа подготовила номер по мотивам «Анны Карениной» к грядущему юбилею романа Толстого. А на сцене вместе с современными артистами появится и классическая музыка. В честь юбилеев Прокофьева и Шостаковича для многотысячного стадиона сыграет пианист Александр Кашпурин, доцент Санкт-Петербургской консерватории и победитель международного конкурса имени Листа. Для самих музыкантов UGLI выступление станет стадионным дебютом.

Молодежный фестиваль в этом году проходит в юбилейный пятый раз и приурочен к 323-й годовщине со дня основания Петербурга.

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