В Смольном наградили победителей проектов «Губернаторский дневник» и «Дневник мецената». Фото: пресс-служба Смольного

В Смольном губернатор Александр Беглов наградил победителей образовательных проектов «Губернаторский дневник» и «Дневник мецената», которые организовала «Комсомольская правда в Петербурге» при поддержке правительства города и мецената Грачьи Погосяна. Смысл первого конкурса: получить как можно больше пятёрок за третью четверть и отправить бланк с ними в редакцию. Второго - создать яркий проект на патриотическую или петербургскую тематику. В финал вышли 20 отличников и 11 победителей конкурса проектов. С ними лично встретился и пообщался губернатор города Александр Беглов.

В финал вышли 20 отличников. Фото: пресс-служба Смольного

- Вы не только хорошо учитесь, но и предлагаете идеи для развития города. Петербург создавали талантливые люди, и каждый из них когда то был школьником, - напомнил он.

На конкурс «Губернаторский дневник» было подано более 200 анкет. Фото: пресс-служба Смольного

Генеральный директор и главный редактор петербургской «Комсомолки» Ирина Жеглова пожелала ребятам не оставлять оборотов и в следующем учебном году. А Грачья Погосян пообещал помочь с реализацией одного из проектов - это памятник, посвященный единству народов России. Его придумала ученица пятого класса Мария Зацепина.

Всех победителей поздравили и наградили в Смольном. Фото: пресс-служба Смольного

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КОНКРЕТНО

На конкурс «Губернаторский дневник» было подано более 200 анкет. Рекордное количество пятёрок - 354 за три месяца - набрала Арина Кожокарь, ученица 9«А» класса школы №560 Выборгского района. В конкурсе «Дневник мецената» был представлен 51 проект, в том числе командные работы.

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