«Пасмурно и дождливо»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на 30 мая

В субботу петербуржцев ожидает дождь и хмурое небо. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

30 мая Петербург оказался в зоне влияния атмосферного фронта, что привело к пасмурной погоде и вероятности кратковременных дождей. Температура воздуха значительно ниже нормы для конца мая: +10…+12 °C в городе и +8…+13 °C в Ленобласти, местами до +16 °C. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Северо-восточный ветер дует со скоростью 4–9 м/с, а атмосферное давление остается практически неизменным на уровне 756 мм рт. ст., что ниже стандартных показателей. Такая погода может создать ощущение прохлады и дискомфорта, - отмечает синоптик.

Однако уже в воскресенье синоптики обещают улучшение погоды: осадков не ожидается, ночью температура опустится до +7…+9 °C, а днем поднимется до +16…+18 °C. По словам Леуса, это может стать хорошим предзнаменованием для более теплой и солнечной погоды в последующие дни.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max.