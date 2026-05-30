Беглов: Трамвай «Чижик» перевозит более 19 миллионов человек в год

За время реализации проекта проложили 38 километров путей. Фото: gov.spb.ru

30 мая знаменательная дата для жителей Петербурга. Именно в этот день было подписано концессионное соглашение между правительством города и ООО «ТКК» о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети «Чижик». Сегодня этому проекту исполняется десять лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- «Чижик» стал первым примером концессионного проекта в России, связанного с городским рельсовым транспортом. Благодаря этому трамваю улучшилась транспортная инфраструктура одного из крупнейших районов Петербурга, сократилось время в пути и повысился уровень комфорта для пассажиров, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

За время реализации проекта проложили 38 километров путей, построили 40 остановочных пунктов, закупили 23 современных трамвая, создали депо на 50 вагонов и внедрили новую автоматизированную систему управления движением. Общий объем инвестиций превысил 15 миллиардов рублей.

Маршрутное движение по линии №8 началось в марте 2018 года, а в сентябре 2019 года были запущены все четыре маршрута. ООО «ТКК» продолжает предоставлять услуги по перевозке пассажиров по городским тарифам и расписанию, утвержденному Комитетом по транспорту.

Система оплаты в трамваях «Чижик» интегрирована с общегородской. Это обеспечивает удобство и комфорт для пассажиров. В 2025 году совместно со Сбербанком была внедрена технология GEO-Pay, которая успешно зарекомендовала себя.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость проекта, отметив, что ежегодно «Чижик» перевозит более 19 миллионов человек.

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