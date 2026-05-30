В Михайловском сквере появится новая лиственная аллея к открытию ПМЭФ

Мероприятие начнется в 16:00. Фото: max.ru/roscongress

В центре Петербурга в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) появится новая лиственная аллея. Мероприятие пройдет 2 июня в Михайловском сквере на Итальянской улице и начнется в 16:00. Деревья, высаженные в рамках акции, символизируют единство регионов, преемственность поколений и укрепление общенациональных связей. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

- Среди участников мероприятия будут делегаты ПМЭФ, руководители иностранных дипломатических миссий, бизнесмены и эксперты, представители федеральных и региональных властей, руководство Петербурга, а также священнослужители Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, - рассказали в пресс-службе фонда.

Акция проводится в рамках Года единства народов России и призвана подчеркнуть важность сохранения культурного и исторического наследия страны, а также укрепления связей между различными регионами и поколениями.

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