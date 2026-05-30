Жителя Петербурга закрыли в СИЗО из-за конфликта на танцполе. Фото: соцсети героев публикации

Одна из последних историй произошла к турецком отеле Кемера, куда по путевке приехала семейная пара из Петербурга. В один из дней Анна и Виктор пошли на дискотеку, там-то и произошло странное. Россиянин случайно задел локтем местного жителя, после чего произошла ссора. Мужчины покричали и разошлись. Казалось, конфликт улажен, но… на следующий день за нашими туристами приехала полиция – их обвиняли в домогательствах!

- Ну да, может, рукой кого-то случайно задел. Но это же танцпол, там все двигаются. Это не значит, что человек кого-то домогался. Мы с мужем вместе 17 лет. Даже представить смешно, что он стал бы кого-то трогать при мне, - рассказала «Комсомолке» петербурженка Анна.

Тем не менее Виктора забрали в полицию, а позже отправили в СИЗО Антальи.

- Самое страшное, что он даже толком не понимает, за что сидит. Есть записи камер, на них никаких домогательств нет, - возмущается женщина.

По словам Анны, турок, называвший себя пострадавшим, потребовал с них 2000 долларов, а когда те отказали, Виктора «закрыли». Семье пришлось собирать деньги на адвокатов, и только благодаря этому мужчину выпустили под подписку о невыезде. Сейчас юрист работает над тем, чтобы обвинения полностью сняли, и туристы смогли спокойно вернуться домой.

Виктора вскоре отпустили, но под подписку о невыезде. Фото: соцсети героев публикации

Можно ли было избежать такой ситуации и что делать, если подобное происходит, мы спросили доктора юридических наук Игоря Трунова.

- Когда запускается юридический механизм в другой стране, самодеятельность практически бесполезна. Нужен адвокат, который знает местное право и имеет лицензию. Родственникам и друзьям нужно срочно подключаться, чтобы собрать все доказательства о невиновности. По горячим следам искать свидетелей, брать контакты, требовать записи с камер. Потому что через несколько дней люди разъедутся, а видеозаписи могут удалиться.

Трунов также подчеркнул, что туристам ни в коем случае нельзя сопротивляться полиции, так как во многих странах подобное поведение автоматически добавляет еще одну, более тяжелую статью.

«ПОПАЛА В КАДР - ОКАЗАЛСЯ В ТЮРЬМЕ»

Случай с петербуржцами, к сожалению, далеко не первый. Осенью 2024 года в Турции также задержали россиянина. Тогда гида Валентина, приехавшего в Стамбул вместе с супругой на конференцию, сделал фото в вагоне метро, на который случайно попала одна из местных пассажирок. Когда это заметили турки, началась потасовка и вызов полиции. В итоге Валентин попал за решетку, а пострадавшая потребовала с него миллион рублей «за решение проблемы». Разрулить ситуацию удалось только через три месяца.

Гид из Петербурга по имени Валентин попал в тюрьму из-за случайного фото в метро. Фото: соцсети героев публикации

- Я приехала на суд, где впервые увидела мужа. Он стоял в наручниках. Выглядел неплохо. Эта дама тоже была на заседании. Требовала для него сурового наказания – 3 года тюрьмы. А в коридоре она спрашивала, зачем я защищаю этого человека, - призналась супруга Валентина Дарья.

Адвокатом удалось сделать так, чтобы петербургского гида отпустили из-под стражи. Ему назначили условный срок и депортацию из страны.

«РАЗВОД СО ЩЕТКОЙ»

Но куда чаще туристы сталкиваются не с уголовными историями, а с уличными мошенничествами. Одной из самых известных схем в Стамбуле остается так называемый «развод со щеткой».

Работает он просто: чистильщик обуви идет перед туристом и будто случайно роняет щетку. Воспитанный человек окликает его, поднимает вещь и возвращает владельцу. После этого мужчина начинает благодарить иностранца и навязчиво предлагает бесплатно почистить обувь.

Дальше сценарий одинаковый: через несколько минут «бесплатная услуга» внезапно превращается в платную, а вокруг туриста собираются другие мужчины, которые начинают давить психологически, стыдить или даже угрожать полицией. Иногда суммы, которые требуют с отдыхающих, в несколько раз превышают обычную стоимость услуги.

Российский блогер Александр, ведущий канал Rezonans Life, недавно рассказал, как попытался предупредить польскую туристку, которую уже начали обрабатывать уличные чистильщики в центре Стамбула. Женщине удалось избежать неприятной траты, а вот блогера едва не побили.

- После моего видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, полиция задержала этих мужчин, - рассказал подписчикам блогер.

ФЕЙКОВЫЕ КВАРТИРЫ И «ОБМЕННИКИ» В TELEGRAM

В Таиланде мошенники пошли еще дальше. В бархатный сезон активизировались фейковые риелторы, сдающие россиянам несуществующие квартиры. Так, одна из туристок перевела депозит за жилье в Паттайе, однако по прилете выяснилось, что квартиры не существует. Вернуть удалось лишь часть денег. Другой россиянин чуть не потерял более 250 тысяч рублей, пытаясь купить недвижимость на Пхукете через подставного агента.

По словам юристов, многие пострадавшие боятся публично рассказывать о мошенниках из-за жестких законов о клевете в Таиланде.

Активно мошенники используют и проблемы россиян с банковскими картами за границей. Осенью 2024 года мать и сын, отдыхавшие в Южной Корее, решили обменять рубли на местные воны через Telegram-группу. Неизвестный обменник пообещал перевести деньги на корейский счет и даже уверял, что наличные привезет курьер.

Туристы отправили около 40 тысяч рублей, после чего переписка исчезла вместе с их деньгами.

«ДРУЖЕЛЮБНЫЕ МЕСТНЫЕ» И ЛИПОВЫЕ ТАКСИ

Эксперты отмечают: у мошенников в туристических странах давно появились отработанные схемы. Одна из самых популярных - фальшивые такси. Водители уверяют, что таксометр сломан, а в конце поездки требуют сумму в несколько раз выше реальной. Такие истории особенно распространены в Турции, Египте, Таиланде, Индии и даже Франции.

Другой популярный способ развода – «дружелюбные местные». Туристу предлагают показать город, приглашают в бары или рестораны, а затем приводят в заведения с огромными счетами. Нередко отдыхающих начинают запугивать охранники или «случайные прохожие», вынуждая платить.

Также мошенники активно используют поддельные Wi-Fi-сети в аэропортах и кафе, через которые получают доступ к данным банковских карт туристов.

По словам юриста Игоря Трунова, сегодня мошенники все чаще работают именно через интернет.

- Весь криминал давно ушел в цифру. Никогда не переводите деньги незнакомцам, не пользуйтесь сомнительными обменниками в мессенджерах, заранее проверяйте жилье и избегайте конфликтов с местными. А если проблемы все-таки начались, сразу ищите адвоката и не полагайтесь на посольство, ведь у дипломатов нет полномочий вмешиваться в следствие или суд. Максимум они могут помочь найти защитника и проверить, не нарушаются ли права человека.

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