Без дождей и до + 17: Синоптик Леус рассказал, какой будет погода в последний день весны в Петербурге

Погода в мае была очень капризной. Ждем июнь! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погоду в этом мае в Петербурге сложно назвать стабильной: то + 30 градусов днем, то столбик термометра резко опускается до +7, и горожане вынуждены вновь доставать свитера и теплые куртки. И вот май подошел к концу. Какая погода ожидается в последний день весны? Из хорошего – дождей, скорее всего, не будет, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- В формирование погоды вмешается барический гребень с северо-запада. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, и обойдется без существенных осадков, - написал в своем канале в МАКС синоптик. - Но в Ленинградской области кратковременные дожди местами еще пройдут,.

Что же до температуры воздуха, то на 30 градусов сегодня можно не рассчитывать, но и мерзнуть, как в предыдущие дни, петербуржцы тоже уже не будут. По словам синоптика, 31 мая воздух в Петербурге прогреется до +15…+17 градусов, в Ленобласти +13…+18. В понедельник картина по температуре похожая: +16…+18 градусов. Но ночью пока еще +7…+9.

Напомним, что одним из самых жарких дней с начала года стало 19 мая. Температура воздуха в отдельных районах Северной столицы - Центральном, Адмиралтейском, Колпинском - перевалила за + 31 градус.

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