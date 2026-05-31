После операции Луна провела в клинике четыре дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Луну Феннер – более известную как девочка «с маской Бэтмена» из США – выписали из клиники после непростой операции. Напомним, малышку прооперировали в среду, 27 мая: ей установили под кожу на лице специальные расширители (тканевые экспандеры). На хирургическом столе самая известная в мире маленькая пациентка провела почти четыре часа, однако после быстро пришла в себя и даже пританцовывала уже в палате и уплетала российскую лапшу.

Личико Луны сейчас все перебинтовано. С повязками она будет ходить вплоть до основной операции, которая будет через 2 месяца. Фото: соцсети семьи

Все же, как сообщила мама Луны Кэрол, у ребенка были некоторые проблемы с ЖКТ, поэтому врачи не отпускали ее, пока все не придет в норму. Выписали Луну в субботу, 30 мая. Это значит, что скоро ребенок сможет погулять по городу, который стал для нее таким любимым (на днях малышка заявила семье, что останется здесь жить. – Прим.ред.).

- Она очень сильно просится пройтись по улицам и, конечно же, зайти в церковь, - рассказала Кэрол «КП-Петербург». Мы неоднократно писали о том, как девочке полюбились православные храмы в Северной столице.

А уже через две недели Луне начнут заполнять экспандеры, поделилась с подписчиками мама-Бэтмен. К слову, на данный момент в соцсети на семью подписано почти 400 тысяч людей со всего мира. В комментариях под постами Кэрол и лечащего врача Луны Ольги Филипповой вперемешку русская, английская и португальская речь. За лечением необычной американской девочки в России следят со всех уголков планеты. В Петербурге Луне возвращают красивое лицо после удаления гигантской родинки-маски, с которой она родилась.

Луна с папой Тьяго. Малышке, выросшей в теплом Майами, в этот раз взяли побольше теплой одежды, зная, как чудит погода в Петербурге. Фото: соцсети семьи

Напомним, за первую в этом году операцию малышке впервые смогли установить сразу четыре тканевых экспандера, которые должны растянуть ей кожу для дальнейшей пластики (в прошлые визиты удавалось имплантировать только по три экспандера, так как здоровой кожи было мало. – Прим.ред.). А все потому, что у хирургов грандиозные планы на этот этап лечения – они хотят полностью очистить лицо ребенка от остатков невуса (родинки) и рубцов. Врачи и семья рассчитывают, что этот этап лечения будет последним в России.

Общей сложностью, шрамов у Луны осталось порядка 20%. Чтобы их убрать, девочке, по сути, «вырастят» новую, здоровую кожу с помощью тканевых экспандеров - они растягивают здоровые участки, и из полученных избытков делают пластику. Решающая операция планируется через два месяца. Всего в Северной столице Феннеры проведут около трех месяцев. Если, конечно, анализы на найденную перед операцией опухоль будут хорошими...

Луна с родителями. Таким лицо девочки мы больше не увидим - врачи обещают полностью его очистить уже через 2 месяца! Фото: предоставлено "КП"

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