«Прошлое забыто»: Бывшая жена Дмитрия Бивола объяснила, почему помирилась с ним после скандальных судов

Дмитрий и Екатерина познакомились, когда им обоим было по 16 лет. Фото: архив Дмитрия Бивола.

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, победив накануне немецкого боксера Михаэля Айферта в Екатеринбурге. Дмитрий – один из самых ярких боксеров современности. Но не менее «яркой» оказалась и его личная жизнь. Семья Бивол не раз попадала в скандал.

Чемпион мира по боксу подал на развод со своей супругой Екатериной летом 2023 года, что вскоре переросло в серию открытых публичных ударов. Бывшая жена и мать их двоих общих детей объявила об изменах и рукоприкладстве боксера, затем последовали судебные разбирательства из-за алиментов на двух сыновей, оскорбления в адрес Дмитрия и фанатов боксера из Киргизии и Казахстана. За разжигание ненависти экс-жену Бивола даже приговорили к обязательным работам и отправили убирать улицы Петербурга.

При этом сам Дмитрий Бивол старается избегать публичных комментариев о скандальных заявлениях матери своих детей. Но за оскорбление все же подал иск в суд. Поводом стало то, что бывшая жена назвала его в своем Telegram-канале «лохом» и другими словами. Сама женщина настаивала, что не оскорбляла боксера, а просто «констатировала факт».

- Я свою вину не признаю. Всего было восемь фраз и всего 40 тысяч рублей за них. Но это мизерная цена для сохранения уважения к себе, для демонстрации своих ценностей. Я бы и полцарства отдала, - говорила тогда Екатерина.

Череда скандалов и судов растянулась на несколько лет. Фото: личная страница Екатерины Бивол в соцсетях

Сам же спортсмен на заседания не являлся и отправлял своих адвокатов. Хотя даже его отец, Юрий Бивол, влип в скандал с бывшей невесткой. В ноябре прошлого года Екатерина заявила, что он ее побил. По словам женщины, мужчина пришел на секцию по дзюдо, чтобы посмотреть на внука, и после непродолжительной перепалки Юрий выбил телефон из ее рук, а через несколько минут Екатерина вышла в эфир с разбитым носом. Правда, со слова женщины, камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент побоев, эти части записи были удалены. Но заявление в полицию было написано.

И вот в какой-то момент все эти скандалы утихли. Старая страничка Екатерины Бивол исчезла из известной соцсети, через время появилась новая. На ней – ни одного плохого слова в адрес бывшего мужа. И посты с подписями в духе: «Собрала свое прошлое в чемодан и выкинула. Прошлое забыто, будущее закрыто, настоящее даровано».

Екатерина смотрела и бой Дмитрия 30 мая. Их сыновья – Мирон и Никон – выносили перед поединком чемпионские пояса отца.

- Держат пояса, мои солнышки, мои лапочки! – комментировала Екатерина церемонию перед боем ее бывшего супруга, сделав подпись на видео «Наши дети. Ура!».

Сыновья Екатерины и Дмитрия вышли с отцом на ринг. Фото: Скрин из Instagram* (*Деятельность социальной сети Instagram запрещена на территории РФ)

В соцсети Екатерину завалили вопросами. И она начала публично на них отвечать в «сторис». Так, по словам женщины у детей с папой сейчас прекрасные отношения, а ее вопрос с алиментами решен, суды закончились мировым соглашением. Напомним, боксер платил по 120 тысяч рублей на двоих сыновей, и Екатерина через суд пыталась увеличить эту сумму. Дмитрий же на заседания не приходил и подавал лишь встречные иски.

В день боя Екатерина отвечала на вопросы подписчиков. Фото: Скрин из Instagram* (*Деятельность социальной сети Instagram запрещена на территории РФ)

В опубликованных Екатериной сообщениях от подписчиков одни позитивные комментарии: «Вы невероятно сильная мама и мудрая женщина», «В вас чувствуется особая глубина и душевная красота».

Бывшая жена боксера говорит, что рада тому, что подписчики заметили ее внутренние и внешние изменения. Кроме того, отвечая на вопросы подписчиков, Екатерина заверила, что во всех сферах у нее все хорошо, в том числе в личной жизни.

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