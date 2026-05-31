Ваня Дмитриенко стал хедлайнером фестиваля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу вечером «Газпром Арена» вновь превратилась в самую большую молодежную площадку страны. На юбилейных «Петровских Ассамблеях 3.2.3», которые уже в пятый раз проходят в рамках празднования Дня города, собрались 45 тысяч зрителей. Школьники, студенты и молодые семьи приехали сюда рад

«Перовские ассамблеи» проводят в рамках дня города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

и любимых артистов, масштабного шоу и атмосферы большого городского праздника.

Еще за несколько часов до начала концерта у стадиона начали собираться очереди. Молодежь занимала места на трибунах, фотографировалась на фоне сцены и обсуждала, кто из артистов станет главным открытием вечера. А посмотреть действительно было на что. Перед зрителями выступили MONA, Bushido Zho, Мартин, By Индия, дуэт UGLI и другие популярные у молодежи исполнители.

В этом году режиссером-постановщиком фестиваля стал народный артист России Аскольд Запашный. Для мастера масштабных цирковых и мультижанровых шоу работа на крупнейшем молодежном фестивале города стала новым вызовом.

- У нас нет права на ошибку. Ты делаешь шоу, и с первого раза должно все получиться идеально. Но волнение не для профессионалов, - признался Запашный «КП-Петербург» перед началом фестиваля.

Акробаты и цирковые артисты стали изюминкой фестиваля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом режиссер подчеркнул, что главной задачей было вовсе не удивить зрителей спецэффектами.

- Не было такой задачи, чтобы сделать удивительный визуал. Все звезды - это ключевые люди, то, ради чего пришли зрители. У нас есть большой блок, где участвуют больше 300 танцоров, спортсменов и цирковых артистов, - рассказал постановщик.

И действительно, в течение вечера на сцене сменяли друг друга музыкальные номера, танцевальные постановки и масштабные перформансы. Специально для фестиваля на стадионе возвели огромную сцену с мультимедийными экранами и сложными декорациями.

На стадионе собралось 45 тысяч зрителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дуэт из Петербурга UGLI. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рэпера Bushido Zho публика приняла овациями. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не меньше артистов волновались и ведущие вечера - музыкальный дуэт NANSI & SIDOROV.

- Нам очень волнительно, потому что у нас это первое стадионное мероприятие. Но это очень классно, что у Петербурга есть такой фестиваль и традиции города соблюдаются, приобретают новый современный формат, - рассказали Анастасия Белявская и Олег Сидоров.

Масштаб площадки впечатлил даже опытных музыкантов.

- Когда мы зашли сегодня на сцену, удивила масштабность, - признались ведущие.

Особенностью нынешних «Петровских Ассамблей» стало сочетание современной музыки и культурной программы. В год петербургской культуры зрителям напомнили о важных юбилеях отечественного искусства. Специальным гостем фестиваля стал пианист Александр Кашпурин, который исполнил произведения Сергея Прокофьева прямо для многотысячного стадиона.

Певица MONA выступила перед петербуржцами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Мартин исполнил свои хиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В перерывах между артистами зрителей развлекал диджей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако кульминацией вечера стало появление музыкального хедлайнера Вани Дмитриенко. Как только артист вышел на сцену, десятки тысяч зрителей поднялись со своих мест, а первые аккорды его хитов трибуны встретили громким хором.

Для самого Дмитриенко это выступление оказалось символичным.

- Последний раз я здесь был не в роли хедлайнера этого мероприятия, а просто ведущим. А сегодня выступаю. Это большое счастье, - поделился артист за кулисами.

По словам певца, нынешний фестиваль сильно отличается от его предыдущего опыта участия в «Ассамблеях».

- Если сравнивать, то это большой контраст. Во-первых, атмосфера. Когда ты выступаешь при дневном свете и уже ночью, ощущения другие. Приятно видеть, что публика знает почти все мои песни, - отметил музыкант.

Ваня Дмитриенко закрыл фестиваль. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на плотный гастрольный график, артист признается, что научился справляться с волнением.

- У меня сейчас очень плотный график. Конечно, не получается выгорать. Но я освоил тактику дыхания. И вообще мне 20 лет. Иногда, когда я сильно волнуюсь, звоню своей маме. Она психотерапевт и дает мне советы, как с этим справиться, - рассказал Дмитриенко.

Под финальные песни хедлайнера стадион превратился в огромный караоке-зал. Тысячи фонариков зажглись на трибунах, зрители подпевали каждому слову, а праздник, посвященный 323-летию Петербурга, завершился так, как и должен завершаться большой городской фестиваль: музыкой, танцами и ощущением, что лето в Северной столице официально

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