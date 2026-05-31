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31 мая 2026 12:18

Акробаты и циркачи, Ваня Дмитриенко и 45 тысяч зрителей: Как прошли юбилейные «Петровские Ассамблеи»фото

Ваня Дмитриенко собрал 45 тысяч зрителей на юбилейных «Петровских Ассамблеях»
Юлия СТАЛИНА
Ваня Дмитриенко стал хедлайнером фестиваля.

Ваня Дмитриенко стал хедлайнером фестиваля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу вечером «Газпром Арена» вновь превратилась в самую большую молодежную площадку страны. На юбилейных «Петровских Ассамблеях 3.2.3», которые уже в пятый раз проходят в рамках празднования Дня города, собрались 45 тысяч зрителей. Школьники, студенты и молодые семьи приехали сюда рад

«Перовские ассамблеи» проводят в рамках дня города.

«Перовские ассамблеи» проводят в рамках дня города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

и любимых артистов, масштабного шоу и атмосферы большого городского праздника.

Еще за несколько часов до начала концерта у стадиона начали собираться очереди. Молодежь занимала места на трибунах, фотографировалась на фоне сцены и обсуждала, кто из артистов станет главным открытием вечера. А посмотреть действительно было на что. Перед зрителями выступили MONA, Bushido Zho, Мартин, By Индия, дуэт UGLI и другие популярные у молодежи исполнители.

В этом году режиссером-постановщиком фестиваля стал народный артист России Аскольд Запашный. Для мастера масштабных цирковых и мультижанровых шоу работа на крупнейшем молодежном фестивале города стала новым вызовом.

- У нас нет права на ошибку. Ты делаешь шоу, и с первого раза должно все получиться идеально. Но волнение не для профессионалов, - признался Запашный «КП-Петербург» перед началом фестиваля.

Акробаты и цирковые артисты стали изюминкой фестиваля.

Акробаты и цирковые артисты стали изюминкой фестиваля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом режиссер подчеркнул, что главной задачей было вовсе не удивить зрителей спецэффектами.

- Не было такой задачи, чтобы сделать удивительный визуал. Все звезды - это ключевые люди, то, ради чего пришли зрители. У нас есть большой блок, где участвуют больше 300 танцоров, спортсменов и цирковых артистов, - рассказал постановщик.

И действительно, в течение вечера на сцене сменяли друг друга музыкальные номера, танцевальные постановки и масштабные перформансы. Специально для фестиваля на стадионе возвели огромную сцену с мультимедийными экранами и сложными декорациями.

На стадионе собралось 45 тысяч зрителей.

На стадионе собралось 45 тысяч зрителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дуэт из Петербурга UGLI.

Дуэт из Петербурга UGLI.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рэпера Bushido Zho публика приняла овациями.

Рэпера Bushido Zho публика приняла овациями.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не меньше артистов волновались и ведущие вечера - музыкальный дуэт NANSI & SIDOROV.

- Нам очень волнительно, потому что у нас это первое стадионное мероприятие. Но это очень классно, что у Петербурга есть такой фестиваль и традиции города соблюдаются, приобретают новый современный формат, - рассказали Анастасия Белявская и Олег Сидоров.

Масштаб площадки впечатлил даже опытных музыкантов.

- Когда мы зашли сегодня на сцену, удивила масштабность, - признались ведущие.

Особенностью нынешних «Петровских Ассамблей» стало сочетание современной музыки и культурной программы. В год петербургской культуры зрителям напомнили о важных юбилеях отечественного искусства. Специальным гостем фестиваля стал пианист Александр Кашпурин, который исполнил произведения Сергея Прокофьева прямо для многотысячного стадиона.

Певица MONA выступила перед петербуржцами.

Певица MONA выступила перед петербуржцами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Мартин исполнил свои хиты.

Певец Мартин исполнил свои хиты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В перерывах между артистами зрителей развлекал диджей.

В перерывах между артистами зрителей развлекал диджей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако кульминацией вечера стало появление музыкального хедлайнера Вани Дмитриенко. Как только артист вышел на сцену, десятки тысяч зрителей поднялись со своих мест, а первые аккорды его хитов трибуны встретили громким хором.

Для самого Дмитриенко это выступление оказалось символичным.

- Последний раз я здесь был не в роли хедлайнера этого мероприятия, а просто ведущим. А сегодня выступаю. Это большое счастье, - поделился артист за кулисами.

По словам певца, нынешний фестиваль сильно отличается от его предыдущего опыта участия в «Ассамблеях».

- Если сравнивать, то это большой контраст. Во-первых, атмосфера. Когда ты выступаешь при дневном свете и уже ночью, ощущения другие. Приятно видеть, что публика знает почти все мои песни, - отметил музыкант.

Ваня Дмитриенко закрыл фестиваль.

Ваня Дмитриенко закрыл фестиваль.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на плотный гастрольный график, артист признается, что научился справляться с волнением.

- У меня сейчас очень плотный график. Конечно, не получается выгорать. Но я освоил тактику дыхания. И вообще мне 20 лет. Иногда, когда я сильно волнуюсь, звоню своей маме. Она психотерапевт и дает мне советы, как с этим справиться, - рассказал Дмитриенко.

Под финальные песни хедлайнера стадион превратился в огромный караоке-зал. Тысячи фонариков зажглись на трибунах, зрители подпевали каждому слову, а праздник, посвященный 323-летию Петербурга, завершился так, как и должен завершаться большой городской фестиваль: музыкой, танцами и ощущением, что лето в Северной столице официально

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