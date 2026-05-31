Росгвардеец решил прыгнуть за утопающим, не дожидаясь МЧС - счет шел на минуты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Большой трагедией чуть не закончился вечер 30 мая в районе Октябрьской набережной у Володарского моста. Ближе к полуночи у прогуливающегося по набережной молодого человека внезапно закружилась голова, и он упал в воду. Выбраться самостоятельно парень уже не смог. На улице темно, течение в Неве мощное, вода в это время просто ледяная - шансов, мягко скажем, немного.

Каждая минута для утопающего была на счету. В какое-то мгновение сотрудники Росгвардии, патрулирующие маршрут, заметили на берегу девушку, которая махала руками и звала на помощь. Наряд группы задержания быстро оказался на месте.

Росгвардеец спас тонущего в Неве мужчину, прыгнув за ним в ледяную воду

Один из патрульных сразу вызвал спасателей. Но, понимая, что тонущий человек в холодной воде с мощным течением долго не протянет, второй патрульный решает самостоятельно его спасти, не дожидаясь МЧС.

- Я увидел, что мужчина лежит в воде и ему требуется помощь, - вспоминает росгвардеец-спаситель. - И я принял решение прыгнуть за ним...

Вот они, герои! Патрульный справа прыгнул в воду, напарник делал все остальное. Фото: max.ru/Rosgvard_SPBLO

Сняв форменную куртку, бронежилет и обувь, росгвардеец прыгнул в ледяную воду. Расстояние от берега было приличное, но патрульный быстро его преодолел, обхватил утопающего и направился с ним на сушу. Судя по кадрам, опубликованным в канале Росгвардии в МАКСе, упавший в реку парень буквально стонал в ледяной воде – неизвестно, сколько времени он провел в таком опасном положении. Когда его вытащили на берег, росгвардейцы также оказали ему доврачебную помощь, укутав термоодеялом. Не исключено, что это тоже помогло спасти 21-летнему парню жизнь. Сам молодой человек говорит, что упал в воду из-за внезапного головокружения.

После доврачебной помощи наряд Росгвардии передал парня спасателям, и его отвезли в больницу. К счастью, прыгнувшему в воду росгвардейцу-герою медицинская помощь не потребовалась.

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