Губернаторский дневник-2026: Петербургские школьники рассказали Александру Беглову о стихах, физике и патриотизме

Александр Беглов встретился с выдающимися школьниками Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе на Неве появилась новая традиция: школьники, которые учатся на отлично, встречаются с губернатором. В конце учебного года Александр Беглов поздравил победителей образовательного проекта «Губернаторский дневник», который уже в пятый раз проводит «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» при поддержке правительства города. Награды получили участники двух конкурсов: «Губернаторский дневник», где соревнуются отличники учебы, и «Дневник мецената» - конкурс социальных и творческих инициатив.

РЕКОРДСМЕНЫ УЧЕБЫ

"Губернаторский дневник - 2026" в Петербурге Видео: Смольный

Перед встречей с градоначальником для ребят провели экскурсию по парадным залам Смольного. Однако самое интересное ждало их внизу: школьникам показали подземные этажи, куда обычный посетитель не попадет, - это восстановленное бомбоубежище, построенное еще в 1937 году. Ребята были под впечатлением и, кстати, удивили экскурсовода своими знаниями. Отличники есть отличники - знают историю города не хуже взрослых.

На конкурс «Губернаторский дневник» было подано более 200 анкет. На встречу в Смольный пригласили 30 лучших - тех, кто набрал больше всех пятерок. И это не просто хорошисты, а участники и лауреаты олимпиад. Однако даже среди них нашлась рекордсменка.

Ребята получили памятные дипломы. Фото: Смольный

Девятиклассница Арина Кожокарь из школы №560 Выборгского района за три месяца - с января по март - получила 354 пятерки. Это почти четыре пятерки в день, без выходных и каникул.

- Рад видеть в Смольном победителей. Вы не только хорошо учитесь, но и предлагаете идеи для развития города. Петербург создавали талантливые люди, и каждый из них когда-то был школьником. А вы знаете, что когда Петр I задумал основать Санкт-Петербург, многие его отговаривали и не верили, однако Петр никого не послушал и построил. Так что давайте вместе продолжать дело основателя нашего города, чтобы Петербург успешно развивался, а вместе с ним процветала страна. И еще, чтобы не огорчать своих родителей. Сейчас они работают, чтобы создать для вас все возможности, а потом вы сможете поддержать их, - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На встречу в Смольный пригласили 30 лучших школьников - тех, кто набрал больше всех пятерок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОНКУРС ПРОЕКТОВ

«Дневник мецената» шел параллельно с «Губернаторским дневником». Здесь школьникам нужно было представить и защитить свои проекты, связанные с развитием города, патриотизмом и не только. Всего ребята подготовили 51 проект, в том числе командные работы. Самый живой отклик был у номинаций «Великая Победа» и «Юный экскурсовод». Еще ребята творили в направлениях «Единство народов России», «Патриоты сегодня», «Арт-объект», «Сценическое искусство» и «Я-меценат». Идеи были самые разные - от арт-объектов до экскурсий и спектаклей.

Школьники активно задавали вопросы губернатору. Фото: Смольный

Павел Сенюк из 133-й школы Красногвардейского района сделал… тумбу. Но не простую, а вдохновленную театром и единством народов России.

- Чертежей не было, была только идея. За короткие сроки пришлось разработать чертежи, закупить материалы, - рассказал он.

Роман Солнцев придумал настольную игру: карта Берлина, по которой нужно двигаться от точки к точке и водрузить флаг на Рейхстаг, - парень любит играть в настолки и захотел сделать свою.

Ника Шотовская, ученица 7 «Б» класса школы № 58, создала аудиоэкскурсию по историческим местам.

- Я выбрала формат от первого лица, потому что когда мы слушаем рассказ очевидца, то можем прочувствовать эмоции. В обычных экскурсиях этого часто не хватает, - объяснила она.

Всего на "Губернаторский дневник" подались более 200 человек. Фото: Смольный

Мария Зацепина из 520-й школы победила в номинации «Арт-объект» с макетом памятника «Единство народов России».

- Карта России выполнена в форме мужских, женских и детских рук, это символизирует защиту, поддержку и наше будущее, - рассказала она о своей идее.

Этот проект так впечатлил мецената Грачью Погосяна, что он пообещал скульптору заказать полноценный макет памятника.

- Для нас важно передать вам память, которую мы храним о наших отцах, дедах, жителях блокадного Ленинграда, о великих людях, которые внесли свою лепту в историю нашей страны и нашего великого города. Мы обязаны достойно передать это вам, а сделать это можно только благодаря таким совместным проектам. Я уверен, что в нашем городе дети особенно талантливы и через какое-то время многие из вас будут работать в этом здании. А может, и в Москве. Думаю, эту встречу вы запомните, - сказал меценат Грачья Погосян.

Замруководителя Администрации Губернатора Инна Карпушина, почетный меценат Петербурга Грачья Погосян, губернатор Александр Беглов и гендиректор петербургской «Комсомолки» Ирина Жеглова с радостью выслушали рассказы отличников о себе. Фото: Смольный

СТИХИ, ФУТБОЛ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

Поначалу дети смущались - все-таки Смольный, губернатор, камеры, но потом разговорились. И тут стало понятно: ребята совсем не зубрилы.

Никита Черевко из 323-й школы Невского район человек творческий: сочиняет стихи, пишет картины, играет в футбол и бегает на лыжах. Максим Викторов из морского лицея уже выбрал будущее, это точные науки - физика, математика, программирование. Пишет на нескольких языках, мечтает стать инженером - либо разработчиком софта для кораблей, либо физиком-ядерщиком.

Пятиклассник Артем Плачинда из 617-й школы любит физику, особенно оптику. Занимается плаванием. А еще хочет стать хирургом, но осторожно добавляет: «Это не всем удается».

Губернатор пожелал ребятам успехов и напомнил: мечты сбываются.

- Когда станете выпускниками, придете на Дворцовую площадь на «Алые паруса», загадаете желание и оно обязательно исполнится. Только перед этим хорошо подумайте! - сказал Александр Беглов.

КСТАТИ

После общения с губернатором началась церемония награждения. Каждый школьник получил памятный диплом и большой именной календарь с собственной фотографией - их напечатал издательско- полиграфический комплекс "Девиз", а также книги от Смольного и издательства «Комсомольская правда». Не обошлось и без приятных сюрпризов: ребятам подарили сертификаты в магазин детских товаров «Акула», а меценат Грачья Погосян пригласил детей в свой музей - посмотреть на историю, которую они теперь тоже помогают сохранять.

Более подробную информацию о развитии петербургского образования смотрите здесь: https://regions.kp.ru/spb/vse-vozmozhnosti-detyam/

А всех победителей конкурса - здесь: https://regions.kp.ru/spb/gubernatorskiy-dnevnik-2026/

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