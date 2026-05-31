Мальчик был со своим приятелем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Появилось видео смертельного падения 12-летнего руфера с многоэтажки в Московском районе Петербурга. Напомним, подросток сорвался с высоты 9 этажа вечером 30 мая. Школьник любил гулять по крышам, и одна из таких прогулок оказалась последней. Вместе с еще одним подростком он забрался в элитный ЖК на Московском проспекте, 82. Но вместо эффектных фото с крыши со шпилем - видео с последними секундами жизни. На кадрах с камер наблюдений, появившихся в распоряжении «КП-Петербург», видно, как несовершеннолетний, скрывающий лицо под кепкой и балаклавой, перелез через перила на общем балконе, зацепился за провод, свисающий с фасада, и, попытавшись по нему подтянуться вверх, почти сразу рухнул вниз.

- Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в медучреждение, где скончался, - рассказали ранее редакции в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Видео смертельного падения 12-летнего руфера с высотки в Петербурге

Вот этот дом. Притягательное место для юных руферов. Фото: citywalls.ru

По камерам при этом видно, что приятель никак не способствовал гибели подростка. После его падения он в замешательстве глянул вниз, а затем, по предварительной информации, ушел вызывать скорую. На текущий момент следствием устанавливаются все обстоятельства инцидента с падением 12-летнего подростка.

- По предварительным данным, 30 мая текущего года малолетний упал с балкона 9-го этажа многоквартирного жилого дома при попытке подняться на крышу, - сообщили в ГСУ СК России Санкт-Петербургу. - Следователем следственного отдела по Московскому району по факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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