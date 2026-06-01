Лето задерживается: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 1 июня

Существенных осадков не предвидится. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

1 июня Петербурге окажется под влиянием периферии антициклона с юго-запада. В городе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Существенных осадков не предвидится. По области местами пройдут кратковременные дожди, - сообщил синоптик в своем telegram-канале.

Температура воздуха в Петербурге составит +17…+19 градусов, а в Ленинградской области будет от +14 до +19 градусов. Ветер северо-западный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и остановится на отметке 760 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

Во вторник, 2 июня, осадков также не ожидается. Ночью температура опустится до +8…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+22. Погода постепенно приходит к климатической норме, которая характерна для этого времени года в Северной столице.

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