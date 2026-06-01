Арбитражный суд восстановил Запесоцкого на посту ректора СПбГУП

Суд отменил обеспечительные меры. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд отменил арест на здания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Теперь Александр Запесоцкий, руководивший вузом более 30 лет, в ближайшее время вернется к обязанностям ректора. Осенью 2025 года его отстранили от управления под предлогом, что он может организовать студенческие протесты.

- Отменить обеспечительные меры, - сказано в карточке дела.

Прошлой осенью Генпрокуратура потребовала передать корпуса университета и общежитие государству. Суд наложил арест на недвижимость в качестве обеспечительной меры. Запесоцкого обвинили в присвоении имущества. По версии следствия, он тратил бюджет вуза на свой бизнес и элитную недвижимость в Европе. Сам ректор называл эти обвинения ложными.

На его место поставили временного управляющего Евгения Лубашева. Позже в университет пришел проректор из центра «Сириус». В конце прошлого года к президенту обращалась глава «Сириуса» Елена Шмелева и лидер профсоюзов Сергей Черногаев. Последний получил ответ: «Вуз сохранить».

В апреле в Минобрнауки решили передать здания в пользование университету профсоюзов для выполнения указания президента. Федерация профсоюзов подала ходатайство о снятии ареста, прокуратура его поддержала. Суд отменил обеспечительные меры.

Академик Запесоцкий на днях вернется в вуз. Врио ректора Евгений Лубашева покинет учреждение.

- Насколько я понимаю, его (Лубашева. - Прим.ред.) уже нет в вузе, - уточнил КП-Петербург Александр Запесоцкий. - Сейчас мы будем разбираться с проблемой его наследия. У нас был сорван набор, мы каждый год начинаем приемную кампанию в сентябре, отбираем по всей стране лучших из лучших. А сейчас уже лучшие из лучших определились, куда будут поступать, счет идет на дни, самые лучшие выпускники страны уже несут документы в вузы. А нам нужно с опозданием начинать ту работу, которая должна была стартовать еще в сентябре-октябре. Но я не сомневаюсь, что сильный коллектив СПбГУП решит все задачи и к нам придет самая яркая и талантливая молодежь.

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