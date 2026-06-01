Мама девочек призналась, что пока с трудом различает дочерей. Фото: пресс-служба Комздрава Петербурга

В Петербурге однояйцевых четверняшек выписали из родильного дома спустя почти два месяца после рождения. Примечательно, что день выписки совпал с Днем защиты детей. Малышки появились на свет 2 апреля на 32-й неделе беременности, каждая весила около 1,5 кг. К моменту выписки близняшки набрали вес до 3,3 кг.

Мама девочек - Мария Макаренко - призналась, что пока с трудом различает дочерей. Она привязала каждой на руку ленточку определенного цвета:

Первое интервью мамы четырех однояйцевых девочек-близняшек Видео: пресс-служба администрации Петербурга

- Я узнаю только первую дочку Анечку – у нее щечки более круглые. Ей я повязала зеленую ленточку. Остальным, чтобы различать, тоже повязала ниточки разноцветные. У Софии вот желтая, у Василисы - синяя, а у младшей Анастасии - красная.

Фото: пресс-служба Комздрава Петербурга

- До сих пор не верю, что у меня родилось сразу четыре дочки. Когда узнала об этом на УЗИ, все вокруг закружилось, было и жутко, и весело одновременно. Боялась, что не смогу выносить всех. Было страшно, даже имена придумать, - поделилась Мария.

В роддоме подчеркнули, что такие роды случаются крайне редко. По статистике, однояйцевая четверня появляется один раз на 15,5 млн родов. В России подобных случаев ранее не описывали.

- Роды были настоящим испытанием для медиков. В операционной одновременно находились более 30 человек. На каждого новорожденного выделили по три специалиста, - рассказал главный врач больницы Антон Михайлов.

Операцию провел лично профессор Михайлов. Ему помогали заведующая дородовым отделением Юлия Янкевич и врач акушер-гинеколог Яна Пилюгина. Особая нагрузка легла и на неонатальную службу. Каждую девочку сразу после рождения принимали врачи и медсестры, чтобы обеспечить бережный уход с первых секунд жизни.

Председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова пояснила, какие выплаты положены семье. За рождение каждого ребенка город перечисляет от 65 до 74 тысяч рублей. Также Петербург дает региональный материнский капитал на третьего и четвертого ребенка - по 250 тысяч рублей. Кроме того, семье выделят двух социальных нянь.

Фото: пресс-служба Комздрава Петербурга

Губернатор Александр Беглов поблагодарил коллектив больницы за то, что все дети родились здоровыми и окрепли.

- В семье теперь четверо девочек и есть старший сын. Желаю родителям здоровья и терпения, - заявил Беглов и добавил, что город уже подарил семье машину, а в планах передать еще и микроавтобус.

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