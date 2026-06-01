Защита и поддержка: как Ленинградская область отметила День защиты детей

Ленинградская область отметила День защиты детей. Фото: пресс-служба партии Единая Россия.

В первых числах лета Ленинградская область традиционно отметила Международный день защиты детей. Праздничные мероприятия прошли во всех районах - с концертами, мастер-классами, спортивными играми и, конечно, подарками.

- Дорогие ребята! Впереди целое лето - время путешествий, игр и новых знаний. Пусть оно будет щедрым на добрые события, а ваши сердца - открыты для дружбы и радости! - обратился к детям губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул: детство - время, когда сбываются мечты и копятся воспоминания на всю жизнь. Задача взрослых сделать так, чтобы у современных детей было как можно больше мгновений беззаботного счастья. Губернатор отметил, что власти продолжают работать над условиями для качественного образования, занятий спортом и творческого развития. Отдельно он поблагодарил педагогов, тренеров, врачей и социальных работников - всех, кто каждый день помогает детям расти здоровыми и любознательными.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба партии Единая Россия.

При этом Александр Дрозденко особо выделил роль семьи: по его мнению, «настоящая магия детства» рождается именно дома — в кругу близких, где поддерживают первые шаги ребёнка и создают атмосферу тепла и уюта. Народная программа партии «Единая Россия» включает комплекс мер, направленных на защиту детей, поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения, образования и социальной инфраструктуры.

Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей, прошли 30 мая, в воскресенье, чтобы как можно больше детей и их родителей смогли отдохнуть и развлечься. В Гатчине прошёл уже восьмой областной фестиваль «День Детства». Погода не слишком баловала, но улыбок на территории Аэропарка было хоть отбавляй. На фестивале развернули стенд с угощениями, всех желающих угощали мороженым и поп-корном, предлагали сделать памятное фото. В программе были мастер-классы, концерт, гиревой спорт и даже гиревое жонглирование от двукратной чемпионки мира Марии Тарвердиевой. Получилось шумно, вкусно и по-семейному.

В Гатчине прошёл уже восьмой областной фестиваль «День Детства». Фото: пресс-служба партии Единая Россия.

В Выборге день начался с общегородской зарядки на площади Выборгских Полков. А в 11 утра одновременно стартовали концерт камерного оркестра детской музыкальной школы в библиотеке АлвароАалто, театрализованная программа во Дворце культуры, музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха» в Доме культуры и открытие летней студии развития ребёнка «Вересёнок» в Доме творчества «Вересковая усадьба». Завершился праздник игровой программой «Искры волшебства» в парке Ленина.

Кроме того, в Выборгском местном отделении партии поздравили семьи участников специальной военной операции. Депутат Законодательного собрания Михаил Макаров, депутат Выборгского района Игнат Кущ и руководитель аппарата совета депутатов Виктор Гришкин пообщались с ребятами, вручили им сладкие подарки и сертификаты в магазин техники.

В Выборгском местном отделении партии поздравили семьи участников специальной военной операции. Фото: пресс-служба партии Единая Россия.

В Кингисеппе праздник начался с профилактической акции «Парад юных пешеходов» на проспекте Карла Маркса. Затем в физкультурно-спортивном комплексе развернулась борьба за Кубок города по лёгкой атлетике. А завершился день праздничной программой у Городского дома культуры.

В Волосовском районе прошёл уже пятый открытый фестиваль «Обнимайте детей», посвящённый Году единства народов России. Во всех остальных районах области тоже были концерты, конкурсы и спортивные игры - каждый ребёнок мог найти занятие по душе. День защиты детей в 47-м регионе в очередной раз стал поводом для общения, веселья и тёплых семейных традиций.