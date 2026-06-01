От Петербурга до Дудинки: Как город делится искусством со всей страной

Гала-концерт «Классика на Дворцовой». Фото предоставлено оргкомитетом «Классики на Дворцовой».

В день рождения принято принимать подарки, но Петербург уже 14 лет поступает наоборот: дарит их сам. Главный подарок горожанам и всем, кто любит Северную столицу - гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный к Дню города. Традиция, заложенная в 2012 году, давно переросла в главный музыкальный праздник Петербурга и вышла за пределы Дворцовой площади. С 2019 года ведутся записи концерта и теперь житель любого уголка России может увидеть шоу, не выходя из дома. Люди этой возможностью активно пользуются: за 7 лет концерт посмотрели 15 миллионов человек.

КОНЦЕРТ ГОДА

Самые узнаваемые мелодии Россини, Верди, Оффенбаха, Легара, Кальмана в честь дня рождения Петербурга звучали бесплатно для всех, кто пришел на Дворцовую площадь. Классику оперы и оперетты исполняли виртуозные голоса мировых звёзд: итальянцы Марко Чаппони и Мариам Баттистелли, а также Мария Баранова, Инна Деменкова, Андрей Данилов, Игорь Головатенко, Лидия Фридман, Сергей Романовский и Семён Антаков. Каждый номер - отдельный мини-спектакль, в этом году их было 23. Для артистов сшили 350 уникальных костюмов, а сами звёзды, поющие на лучших сценах мира, разучивали специально для Петербурга партии, которых нет в их обычном репертуаре.

Сколько зрителей пришли послушать музыку в этом году ещё не подсчитали, но их было явно не меньше, чем в прошлом, а тогда на Дворцовой собрались более 300 тысяч горожан и гостей столицы. Многие ехали в Петербург специально ради этого концерта. Как жительница Новосибирска Нина Алексеевна.

- Я много раз смотрела концерт в записи, а тут появилась возможность взять отпуск именно в это время. Я не раздумывая купила билеты в Петербург, чтобы попасть на «Классику». Очень хотелось увидеть всё вживую,- рассказывает она.

Фото предоставлено оргкомитетом «Классики на Дворцовой».

Женщина признаётся: дома, конечно, смотреть удобнее. Устроишься на диване, тепло, можно внимательно рассмотреть каждую деталь, переслушать понравившиеся моменты. А погода в Петербурге в этот раз не слишком баловала, хоть и без дождя, но прохладно.

- Но атмосфера непередаваемая, её сквозь экран не почувствуешь. Ты стоишь, а музыка вокруг объёмная, живая. Оркестр - вот он, почти рядом, декорации такие, что забываешь, где реальность. Так что везде есть свои плюсы. Вернусь домой - обязательно посмотрю этот концерт ещё раз в записи, - продолжает Нина Алексеевна.

«НЕЗАМЕТНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

Сделать концерт на открытой площадке - уже вызов. Звук, свет, синхронизация - всё должно работать как часы.

- Непростая история со сценой: больше 800 метров экранов, огромное количество оборудования. Мультимедийные декорации в этом году создавали с помощью искусственного интеллекта. А звук в условиях OpenAir надо настраивать так, чтобы у зрителей было ощущение, что они сидят в концертном зале. Это отдельная сложнейшая работа, - говорит режиссер-постановщик концерта Екатерина Галанова.

Фото предоставлено оргкомитетом «Классики на Дворцовой».

Вся эта красота - и свет, и видео, и синхронизация сотен устройств невозможна без одной простой вещи: телекоммуникационных технологий.

- Это яркое событие - смесь цифры и классики, поэтому значение цифровой инфраструктуры в процессе организации концерта сложно переоценить. Всего на площадке задействовано более 1000 человек, и мы часть этой команды. Как партнер, наша компания обеспечивает стабильное высокоскоростное интернет-соединение для всей инфраструктуры на Дворцовой площади. Это критически важно для синхронизации видео-декораций, работы штаба и связи между сотрудниками, - говорит вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов.

Но есть и другая, не менее ответственная задача: сделать так, чтобы концерт увидели не только 300 тысяч человек на площади, а чтобы трансляция дошла до каждого, кто захочет ее посмотреть. Поэтому прямой эфир музыкального шоу идёт на телеканале «Всё ТВ» в видеосервисе оператора Wink.

Фото предоставлено оргкомитетом «Классики на Дворцовой».

- Это очень важное и значимое событие, поэтому мы делаем всё с серьёзной степенью резервирования. Этим, наверное, и отличаемся от остальных, чтобы обеспечить устойчивую связь для трансляции, - добавляет Александр Логинов.

ВКЛЮЧИТЬ И СЛУШАТЬ

Организаторы подсчитали: за всё время существования «Классики на Дворцовой» её вживую посетили более 3 миллионов человек. А за 7 лет, что ведутся записи концерта, грандиозное шоу посмотрели более 15 миллионов человек - в пять раз больше. Вот что значит технология.

Концерты показывают снова и снова, совершенно бесплатно: в библиотеках, музеях, парках, домах культуры и даже на заводах. Уже состоялось более 150 показов в 29 городах. Чаще всего «Классику» смотрят в Новосибирске, Волгограде и Тюменской области, самая северная точка - город Дудинка в Красноярском крае, за полярным кругом. А самой необычной локацией стал цех Онежского тракторного завода в Петрозаводске: в 2023 году там прошла акция «Ночь заводов». В прошлом году только в Новосибирской области трансляции шли больше суток, а посмотрели их более двух тысяч человек.

Так культурная столица доказывает: искусство не знает расстояний, если за ним стоит технология.Достаточно выхода в интернет, чтобы «Классика на Дворцовой» зазвучала там, где вы находитесь.