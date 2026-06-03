«Умный» транспорт: беспилотные технологии ставят на рельсы

Поезд «Балтиец» на линии в Санкт-Петербургском метрополитене. Фото: Трансмашхолдинг

Автоматика выходит на первый план

Россия намерена стать мировым лидером по внедрению беспилотных технологий в транспорте, в том числе благодаря активному применению искусственного интеллекта. И уже очень скоро беспилотными такси, трамваями, электропоездами и локомотивами нельзя будет никого удивить. Об этом еще в конце прошлого года заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. И это не просто планы, а вполне конкретные решения, которые применяются уже здесь и сейчас.

Например, в Санкт-Петербурге с 2024 года действует экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных трамваев.

Некоторые из новейших разработок в этих направлениях были представлены на прошедшем в Санкт-Петербурге VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест». Одним из самых заметных экспонентов на нем стал Трансмашхолдинг (ТМХ). Компания представила на своем стенде информацию про вагоны метро «Юбилейный» и «Балтиец», а также комплексные системы безопасности и автоматизированного управления городским рельсовым транспортом.

За последние 10 лет на Октябрьском электровагоноремонтном заводе для петербургского метро было построено свыше 850 единиц техники. Безопасность и комфорт пассажиров метро и трамваев обеспечивает именно автоматика. Так, бортовой аппаратурой автоведения оборудованы уже более 400 трамваев и 280 поездов метро города. Кроме того, уже сейчас свыше 60 объектов железнодорожной инфраструктуры Петербурга оснащены автоматическими системами обогрева и управления стрелочными переводами.

Непрерывная модернизация подвижного состава

Обсуждая в ходе одной из сессий стратегию обновления общественного транспорта в России на 2030-2035 годы, генеральный директор завода ТМХ – «Метровагонмаш» Андрей Степнов сообщил, что на предприятии происходит непрерывный процесс модернизации подвижного состава. Ее проводят на основе оценки эксплуатационных качеств поездов со стороны заказчика, а также отзывов самих пассажиров и машинистов. Руководитель «Метровагонмаша» сообщил, что в ближайшие два года завод построит для метрополитена Москвы более 700 вагонов с автоматизированными системами.

Гендиректор завода «Метровагонмаш» Андрей Степнов рассказывает о процессах модернизации подвижного состава на предприятии. Фото: Трансмашхолдинг

«Наши составы уже сегодня имеют оборудование для автоматизированного управления движением – оснащены системами, которые позволяют управлять движением поезда без постоянного участия машиниста или с минимальным его участием, получать и исполнять электронное расписание движения поезда, обеспечивать удаленную загрузку информационного контента», – сказал Андрей Степнов.

К слову, это полностью отвечает задачам столицы, где к 2030 году планируют запустить первую беспилотную линию метро. В вопросах модернизации транспорта и его инфраструктуры старается не отставать и Санкт-Петербург. Так, в рамках программы «Зелёный остров» готовится строительство и поставка подвижного состава в троллейбусный парк на Васильевский остров. Кроме того, сейчас согласовывается проект переезда трамвайного парка №1 с Московского проспекта – и под это событие планируется обновить подвижной состав.

«Беспилотность» не означает «бесчеловечность»

Современная автоматика сегодня умеет практически все. Она управляет составами, соблюдая электронное расписание, включает разгон, самостоятельно тормозит точно в заданной точке или при опасном сближении. Если надо, ведет вагоны в максимально экономичном режиме, переводит стрелки на рельсах или расставляет трамваи в нужном порядке для выхода на линию. А еще – контролирует работу инженерных систем, а в метрополитене открывает и закрывает двери, обогревает вагоны. И даже может в нештатной ситуации вывести состав до ближайшей станции, если машинисту вдруг станет плохо и он больше не может следить за движением транспорта.

Интеллектуальные системы в ближайшие годы станут основой безопасного, устойчивого и эффективного городского транспорта, считает генеральный директор компании «ТМХ ТМ» Павел Святненко.

- Рост нагрузки на транспортные линии, высокие затраты из за простоев и дефицит персонала делают развитие беспилотных технологий особенно актуальным. Они позволят увеличить регулярность движения, повысить безопасность перевозок, снизить затраты на эксплуатацию и минимизировать влияние человеческого фактора, - отметил эксперт на цифровой сессии «ТранспортФеста».

Интеллектуальные системы станут основой безопасного, устойчивого и эффективного городского транспорта, считает генеральный директор компании «ТМХ ТМ» Павел Святненко. Фото: Трансмашхолдинг

Павел Святенко объяснил различия между типами технологий. Одни системы ассистируют человеку, другие – с ограниченной автономностью – управляют динамикой движения, но окончательное решение всегда принимает машинист или вагоновожатый. Существуют и системы с очень высокой автономностью – они способны управлять транспортом в пределах заданного маршрута без участия человека. Спешим успокоить самых тревожных: никакого восстания машин благодаря использованию автоматики и ИИ не случится – человек все равно все проконтролирует.

- «Беспилотность не означает «бесчеловечность». Сегодня машинист выполняет роль супервайзера – он следит за работой автоматики и вмешивается в процесс управления только при необходимости», – резюмировал руководитель «ТМХ ТМ».