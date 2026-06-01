Собак-спасателей в Петербурге освободят от законодательных ограничений

Это касается питомцев из добровольческих поисковых отрядов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге собакам-спасателям разрешат не носить намордники и короткие поводки – закон о выгуле домашних питомцев хотят значительно расширить. Об этом сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

- Специально обученных собак, которые помогают искать пропавших людей, наделят особым статусом, - пояснил он в своем telegram-канале.

Это касается питомцев из добровольческих поисковых отрядов. Они проходят комплексную подготовку под руководством профессиональных кинологов и регулярно привлекаются к поискам в природной среде, а также к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Проблема в том, что до сих пор юридически такие животные не считались служебными. Из-за этого на них распространялись общие законодательные ограничения - как федеральные, так и региональные. Собак-спасателей нельзя было свободно использовать в тех местах и в тех условиях, где это действительно необходимо.

Только в летний период число пропавших людей может достигать нескольких десятков в сутки. В таких условиях возможность быстро задействовать подготовленных собак становится жизненно важной. Новый статус позволит им тренироваться и участвовать в реальных спасательных операциях без нарушения закона.

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