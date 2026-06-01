По уши в проблемах оказался золотой BMW в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/id388151319

Пожалуй, в самой неприятной из всех возможных ситуаций оказался BMW золотистого цвета, которого засыпало центнерами навоза в Ленобласти. ДТП с запашком произошло днем 1 июня в районе деревни Мистолово во Всеволожском районе. Как пишут очевидцы в соцсетях, по неизвестной причине самосвал влетел в стену продуктового магазина и опрокинулся на бок – прямо на припаркованный BMW X2 стоимостью не менее 3 млн рублей (и это подержанный вариант. – Прим.ред.). Тут же из кузова высыпался навоз.

- Проезжал мимо. Мужичок (предположительно, водитель грузовика) сидел на обочине, за голову схватился, - рассказывает свидетель аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Вконтакте.

Повреждены не только автомобили, но и забор со стеной здания. Фото: vk.com/spb_today

Владельцем иномарки, предварительно, оказалась женщина. Она тоже отходит от шока, как и горе-водитель грузовика. На место вскоре приехали инспекторы ГАИ, чтобы оформить происшествие. Официальной информации о пострадавших в ДТП пока не поступало.

В комментариях в соцсетях петербуржцы активно соревнуются в остротах. В частности, киноманы вспомнили похожие сцены из фильмов «Назад в будущее», где машины главного злодея регулярно завалило кучами экскрементов, а он плевался и кричал: «Ненавижу навоз!». Кроме того, шутники посоветовали выехать на место и представителям Роспотребнадзора, чтобы замерить показатели чистоты воздуха в районе – нет ли превышения концентрации загрязняющих веществ. А знатоки мультфильмов вспомнили, как в «Золотой антилопе» горы драгоценностей в какой-то момент превратились в грязные черепки.

Но понятно, что владелице BMW не до смеха – надо подсчитывать ущерб и готовиться к генеральной уборке.

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