Максимальное внимание семьям: Возможности регионального маткапитала расширили в Петербурге

Собрали все, что нужно знать о материнском капитале в Петербурге. Фото: "КП" Архив.

За время текущего созыва депутаты Законодательного Собрания Санкт Петербурга заметно обновили комплекс мер поддержки семей. Ключевое изменение коснулось гибкости использования материнского капитала.

Чаще всего петербуржцы направляли эти средства на покупку автомобиля либо на улучшение жилищных условий. Но потребности семей разнообразны – и в ответ на запросы граждан парламентарии расширили список направлений для расходования субсидии. Теперь в нём на восемь пунктов больше.

- Сегодня в День защиты детей мы напоминаем о нашей главной обязанности: создавать условия, в которых подрастающее поколение петербуржцев будет чувствовать себя уверенно, комфортно и безопасно, - сказал глава Заксобрания Северной столицы Александр Бельский. – Защита детей начинается с поддержки семей. Именно поэтому в текущем созыве мы вместе с Правительством города провели большую работу по модернизации института регионального материнского капитала. Наша задача – сделать так, чтобы городские деньги работали эффективно здесь и сейчас, помогая родителям растить здоровых и успешных детей.

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Значительная часть нововведений связана с обучением и здоровьем детей. Так, теперь маткапитал можно использовать для оплаты обучения ребёнка до 18 лет, а студентов очников – до 23 лет включительно. Это касается любых образовательных организаций, в том числе частных школ, вузов, лицензированных ИП — например, частных детских садов и языковых школ.

Город заботится не только о детях, но и о родителях: средства маткапитала теперь разрешено направлять на профессиональное образование, переобучение или курсы повышения квалификации для мамы и папы.

Ещё одно новшество – возможность оплачивать физкультурно оздоровительные услуги, если ребёнок занимается в организации, для которой спорт и физкультура – основной вид деятельности (в спортивной секции, бассейне или клубе).

Кроме того, маткапиталом можно оплатить ДМС для ребёнка, напрямую покрыть расходы на платные медицинские услуги для малыша, а для родителей – оплатить лечение зубов и коррекцию зрения.

ДАЧА, ДОМ И КОМФОРТ

Другие реформы призваны упростить быт семей, владеющих жильём или дачами в Петербурге и Ленинградской области. Теперь средства маткапитала разрешается тратить на: подключение садового или жилого дома к электросетям, водоснабжению и водоотведению; полную оплату работ по газификации домовладения. Также появилась возможность направить маткапитал на: изготовление и установку (включая замену) оконных блоков и входных дверей, остекление балконов и лоджий – как в квартире, так и в дачном доме.

ВАЖНОЕ НОВШЕСТВО

По инициативе губернатора Санкт Петербурга Александра Беглова приняли закон, который меняет сам принцип выплат. Раньше субсидию давали единожды – только при рождении третьего ребёнка. Теперь её будут предоставлять при появлении в семье третьего, четвёртого и всех последующих детей.