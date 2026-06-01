Доходы бюджета Петербурга превысили 585 млрд рублей за пять месяцев 2026 года

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) достигли 568,7 миллиарда рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Доходы бюджета Петербурга превысили 585 миллиардов рублей за пять месяцев 2026 года. О выполнении городского бюджета за период с января по май сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. По данным на 1 июня, в бюджет поступило 585,1 миллиарда рублей, что составляет 40 процентов от годового плана. Это на 107,1 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

- Собственные доходы (налоговые и неналоговые) достигли 568,7 миллиарда рублей. Из них 392,3 миллиарда рублей (69 процентов) были получены от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций, - рассказал Корабельников.

Так, рост налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) составил 115,6 процента, и в бюджет поступило 227,6 миллиарда рублей. Специальные налоговые режимы для малого бизнеса выросли до 101,8 процента, а поступления достигли 61,6 миллиарда рублей.

Имущественные налоги выросли до 133,1 процента, поступления составили 53 миллиарда рублей. Акцизы увеличились до 104,6 процентов, поступления - 18,8 миллиарда рублей. Налог на прибыль организаций остался на уровне прошлого года - 99,6 процента, поступления -164,7 миллиарда рублей.

Расходы бюджета за указанный период достигли 562,8 миллиарда рублей. Исполнение расходной части превышает показатели аналогичного периода прошлого года и составляет 34,1 процента от годового плана.

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