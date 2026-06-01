В мае 2026 года из станций ОЖД отправились более 18,3 миллиона пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 79 млн человек перевезла ОЖД за пять месяцев 2026 года. Октябрьская железная дорога (ОЖД) подвела итоги работы за первые пять месяцев 2026 года. Как сообщила пресс-служба ОЖД, за этот период было обслужено 78,8 миллиона пассажиров, что на 1,7 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года.

- Основная доля поездок пришлась на пригородное сообщение. За январь - май пассажиры электричек составили 71,9 миллиона человек, что на 2,4 процента больше, чем годом ранее, - рассказали в пресс-службе ОЖД.

В то же время пассажиропоток на поездах дальнего следования за этот же период снизился на 3,9 процента и достиг 7,9 миллиона человек.

В мае 2026 года из станций ОЖД отправились более 18,3 миллиона пассажиров, что на 0,5 процента больше, чем в мае 2025 года. Из них в пригородных поездах перевезли 16,5 миллиона человек (+1,6 процента), а в поездах дальнего следования - 1,9 миллиона человек (-8,3 процента).

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