Трамп передал монастырю под Петербургом копию Ситкинской иконы Божией Матери

Жест российской стороны не остался незамеченным. Фото: ТАСС

В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне поселилась святыня с Аляски. По личному распоряжению президента США Дональда Трампа Россия получила копию уникальной Ситкинской иконы Божией Матери. Это событие стало не просто религиозным жестом, а дипломатическим «ответным ходом» на недавний вояж Владимира Путина в Анкоридж.

Инициатива передачи православной реликвии родилась в Белом доме не случайно. Как рассказал в интервью ТАСС председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, идея принадлежала лично Дональду Трампу. Американский лидер был впечатлен поступком Путина во время визита российского президента на Аляску в августе 2025 года.

Тогда, нанося визит в крупнейший штат США, Владимир Путин преподнес в дар православной церкви Аляски икону святого Германа. Этот святой считается одним из первых православных миссионеров, ступивших на американскую землю. Жест российской стороны не остался незамеченным.

- Визит президента Путина на Аляску произвел на меня сильное впечатление. Он преподнес икону святого Германа православной церкви на Аляске, - поделился с ТАСС Родни Мимс Кук-младший. - Президент Трамп предложил мне «отплатить» этим жестом здесь.

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